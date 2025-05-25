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طلاب الصف السادس الابتدائي في الدقهلية يؤدون امتحاني الرياضيات والمهارات المهنية اليوم

امتحانات الدقهلية،
امتحانات الدقهلية، فيتو

يواصل طلاب الصف السادس الابتدائي اليوم الأحد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مدارس محافظة الدقهلية.

 

امتحانات الصف الصف السادس 

حيث يؤدي طلاب الصف السادس امتحان مادتي الرياضيات والمهارات المهنية في ساعة ونصف لكل منهما.

الاثنين مادة اللغة العربية في ساعتين ونصف والتربية السنية في ساعة ونصف.

الثلاثاء مادتي العلوم وict في ساعة ونصف لكل منهما.

 

اعتماد جداول امتحانات التعليم في الدقهلية 

وكان اعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لمراحل النقل من التعليم الأساسي والشهادة الإعدادية، وتشمل مراحل النقل الصفوف التالية: الصف الثالث الابتدائي وتبدأ الامتحانات يوم 17/5 وتنتهي 25/5، والصف الرابع تبدأ 18/5 وتنتهي 27/5، والصف الخامس تبدأ 19/5 وتنتهي 27/5، والصف السادس تبدأ 20/5 وتنتهي 27/5.

أما الصف الأول والثاني الإعدادي فتبدأ الامتحانات يوم 17/5 وتنتهي 27/5، وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي) يوم 20/5 وتنتهي 4/6.
 

كما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي يوم 17/5 وتنتهي يوم 27/5.

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات بلجان الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن لأبنائنا أداء الامتحانات في جو من النزاهة والشفافية، والمناخ الملائم لأداء الامتحانات.
 

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول تعليم الدقهلية، أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الأجهزة المعنية ومن خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالنسبة للامتحانات.

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