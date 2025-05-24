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رياضة

أوسكار يجري تدريبا عمليا لـ حكام القاهرة على كيفية التحرك واتخاذ القرار وقراءة الملعب

تدريبات عملية للحكام
تدريبات عملية للحكام تحت قيادة أوسكار، فيتو

أجرى أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، تدريبا عمليا لحكام القاهرة اليوم، السبت، على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمشاركة 19 حكما للساحة و11 مساعدا في إطار خطته لمتابعة جميع الحكام والوقوف على مستواهم باستمرار ومنح الفرصة للحكام المميزين.

ركز أوسكار رويز خلال التدريب العملى لحكام القاهرة على كيفية التحرك واتخاذ القرار وقراءة الملعب، وتعمد رويز أن يقام التدريب في أجواء حارة في ظل ارتفاع درجات الحرارة اليوم.

 

هدوء عاصفة الهجوم ضد مستوى التحكيم

شهدت الأيام الأخيرة هدوء العاصفة الشديدة التي ضربت منظومة التحكيم المصري في الموسمين الماضيين، خاصة على مستوى مسابقة الدوري الممتاز البطولة الأهم والأقدم على المستويين المحلي والقاري، ما أعتبره الكثير من المحللين والمتابعين، بداية ظهور لمسات الكولومبي أوسكار رويز الرئيس الجديد للجنة الحكام، الذي تسلم مهام منصبه مطلع شهر مارس الماضي أي قبل شهرين ونصف فقط.

أوسكار يكثف معسكرات تطوير مستوى الحكام

وأقام أوسكار رفقة أعضاء لجنته  العديد من المعسكرات في القاهرة وخارجها، لحكام الفروع ومحكمات دوري الكرة النسائية والحكام المساعدين.

كما عقد أكثر من ورشة عمل لتدريب وتطوير مستوى حكام تقنية الفيديو "الفار".

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