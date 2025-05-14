ختام معسكر الحكام المساعدين الواعدين بالإسكندرية (صور)

اختتمت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز وأعضاء لجنته من فاعليات معسكر الحكام المساعدين الواعدين للفوج الثاني والذي بدأ فعالياته صباح الثلاثاء وحتى ختامه مساء الأربعاء بمشاركة ٣٠ حكما مساعدا.

أوسكار يطالب الحكام بالاستفادة من المحاضرات

في بداية اللقاء وخلال كلمته للحكام شدد الكولومبي أوسكار رويز على أهمية التركيز والاستفادة القصوى من المحاضرات الفنية والتدريبات العملية، لضمان الوصول لأعلى مستويات الجاهزية لتقديم أداء تحكيمي متميز.

أوسكار يشيد بمستوى الحكام

وأشاد الكولومبي أوسكار رويز بالمستوى الجيد الذي ظهر به الحكام خلال المرحلة السابقة، مؤكدًا على أهمية المرحلة المقبلة التي تتطلب مسؤولية مضاعفة لمواصلة الأداء المتميز سواء في البطولات المحلية أو الخارجية، حيث بات للتحكيم المصري حضور لافت في الساحة الدولية وتحديدا في إفريقيا والوطن العربي.

محاضرات فنية مكثفة وشرح مواد القانون

وتضمن المعسكر العديد من المحاضرات الفنية التي يقدمها لجنة الحكام الرئيسية مع تواجد بعض المحاضرين الفنيين وأبرزهم الكابتن تحسين أبو السادات ومحمد عبد البر ومعتز مصطفى، مع التركيز على تحليل الحالات التحكيمية المتعلقة بالتسلل والأخطاء داخل منطقة الجزاء وحالات التنافس. كما تُشرح مواد القانون الحديثة، ويتم توضيح التعديلات الأخيرة في اللوائح، إلى جانب فتح باب النقاش لضمان الاستفادة القصوى من الجانب النظري.

تدريبات عملية للحكام في لملعب

ويشمل الجزء العملي من المعسكر تدريبات تطبيقية تُقام على ملعب وفنادق جراند بلازا بمدينة الإسكندرية في الفترة المسائية. ويشارك فريقان من اللاعبين في هذه التدريبات لمحاكاة الحالات التي تمت مناقشتها نظريًا، تحت إشراف لجنة الحكام الرئيسية.

وتهدف هذه الجلسات إلى اختبار القرارات التحكيمية في المواقف العملية وتقييم دقتها. كما يتم التركيز خلال المعسكر على تعزيز اللياقة البدنية للحكام عبر برنامج تدريبي خاص يُقام على أرض الواقع، مما يضمن جاهزية بدنية مثالية لمواجهة التحديات المقبلة.

رفع كفاءة ومهارات الحكام

ويعد هذه المعسكرات جزءًا من خطة لجنة الحكام لتطوير مهارات الحكام المصريين، ورفع كفاءتهم بما يواكب أحدث المستجدات في التحكيم العالمي، وتجهيزهم لتمثيل مصر بأفضل صورة في المحافل المحلية والدولية.

ختام فعاليات معسكر الحكام بالأسكندرية

اختتمت فاعليات المعسكر والذي انعقد على مدار أربع أيام منذ بداية الفوج الأول وحتى ختامها بالفوج الثاني بتواجد مكثف وحضور مثالي وتنظيم متميز ومشرف لأبناء مدينة الإسكندرية وتحديدا لجنة الحكام الفرعية برئاسة الكابتن محمد عبدالقادر قدوره وأعضاء لجنته.

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