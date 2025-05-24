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رياضة

مبابي يتفوق على صلاح، ترتيب المتنافسين على الحذاء الذهبي بأوروبا

صلاح ومبابي
صلاح ومبابي

اقترب الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، من حسم جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي في الموسم الحالي، متفوقا على النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

مبابي يتصدر ترتيب الحذاء الذهبي

وسجل مبابي ثنائية لفريقه في مباراة ريال سوسييداد بالجولة الأخيرة للدوري الإسباني، اليوم السبت، ليخرج فريقه منتصرًا بنتيجة 2-0.

ونجح النجم الفرنسي في تسجيل الهدفين في الدقيقتين 38 و83 من  اللقاء الذي أقيم على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وعزز مبابي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم بعدما وصل إلى 31 هدفًا مبتعدًا بفارق 6 أهداف عن أقرب منافسيه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

وأصبح مبابي على بعد خطوات قليلة من حسم جائزة الحذاء الذهبي هذا الموسم بعدما اعتلى الصدارة برصيد 60 نقطة بعد الثنائية التي سجلها في مرمى ريال سوسيداد.

ويحتل السويدي فيكتور جيوكريس مهاجم سبورتنج لشبونة البرتغالي المركز الثاني برصيد 58.5 نقطة.

ويحتل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي المركز الثالث برصيد 56 نقطة في ترتيب الحذاء الذهبي.

ويلعب صلاح رفقة فريقه ليفربول غدًا الأحد مع كريستال بالاس في الجولة الأخيرة من  الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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