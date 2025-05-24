نائب رئيس جامعة الزقازيق يتناول وجبة الغداء مع طلاب المدينة الجامعية بعد واقعة طرد طالبة

شارك الدكتور هلال عفيفي، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون التعليم والطلاب، طلاب المدينة الجامعية بشارع فاروق، في تناول وجبة الغداء داخل صالة الطعام، وذلك ضمن جولاته التفقدية للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة والوقوف على أحوال الطلاب المقيمين.

وجاءت هذه المبادرة تحت رعاية الدكتورخالد الدرندلي، رئيس الجامعة، وتأكيدًا على حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة معيشية آمنة وصحية للطلاب، والاستماع بشكل مباشر إلى آرائهم ومتطلباتهم اليومية.

مستوى الخدمات داخل المباني السكنية

وخلال اللقاء، الذي امتد لأكثر من ثلاث ساعات، أجرى الدكتور هلال حوارًا مفتوحًا مع الطلاب، استمع فيه إلى ملاحظاتهم بشأن جودة الوجبات، مواعيد تقديمها، النظافة العامة، ومستوى الخدمات داخل المباني السكنية..وأكد على أهمية التغذية السليمة كجزء أساسي من الرعاية الطلابية.

وأشار إلى أن التواجد بين الطلاب وتناول الغداء معهم ليس مجرد إجراء رمزي، بل تأكيد على التزام إدارة الجامعة بالمتابعة الميدانية، والاستماع المباشر لملاحظاتهم، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجههم، مؤكدًا أنهم محور العملية التعليمية وأساس مستقبل الوطن.

كما وجّه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أي ملاحظات تم رصدها، مؤكدًا أن إدارة الجامعة تعمل بروح الفريق لتقديم الأفضل دائمًا للطلاب، وضمان راحتهم واستقرارهم داخل المدن الجامعية.

طرد طالبة من سكن المدينة الجامعية بالشرقية بعد كشفها تدني مستوى الطعام والجامعة تفتح تحقيقا

وفي واقعة أثارت جدلًا واسعًا بين طالبات المدينة الجامعية بجامعة الزقازيق محافظة الشرقية، تم طرد إحدى الطالبات من السكن الجامعي بعد نشرها منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي تفضح فيه تدهور أوضاع التغذية داخل المدينة، وتعرض الطالبات لما وصفته بـ"الإهمال غير الإنساني".

تقديم دواجن غير مطهية بشكل كافٍ

الطالبة أكدت عبر منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الوجبات المقدمة يوميًا داخل سكن المدينة الجامعية بالزقازيق تحتوي على حشرات ودود داخل الخضار والخبز، بالإضافة إلى تقديم دواجن غير مطهية بشكل كافٍ، وبعضها يحتوي على دماء وريش، كما تم العثور على "طوب" في الأرز أكثر من مرة، ما يثير القلق حول مدى الرقابة على جودة الطعام داخل السكن.

وأضافت أن إدارة المدينة الجامعية تمنع الطالبات من إدخال طعام خارجي أو من منازلهن، ما يضطرهن لتناول وجبات غير صالحة، رغم قدوم بعضهن من سفر طويل.

توقيع إقرار إخلاء من المدينة الجامعية بالإكراه

وبعد نشرها لهذه التفاصيل، تم سحب كارنيه السكن الخاص بها وإجبارها على توقيع إقرار إخلاء بالإكراه، مع تهديدات صريحة بإلحاق الضرر بمستقبلها الجامعي.

الطالبة أكدت أنها لن تصمت، وأن عددًا من زميلاتها قررن أيضًا إيصال صوتهن للمسؤولين، للمطالبة بحقوقهن في معيشة كريمة داخل السكن الجامعي بالزقازيق.

ويُطالب أولياء الأمور والطالبات بسرعة التدخل من قِبل الجهات المختصة وفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين وضمان سلامة الطالبات وحقوقهن.

فتح تحقيق جامعي بعد طرد طالبة إثر اكتشافها دودة في طعام المدينة الجامعية

أكد مصدر مسئول بجامعة الزقازيق فتح تحقيق رسمي في واقعة طرد إحدى الطالبات، وذلك بعد أن أثارت شكوى الطالبة بشأن عثورها على دودة في وجبة الطعام المُقدمة داخل المدينة الجامعية جدلًا واسعًا.

ويأتي هذا التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة وضمان الشفافية ومحاسبة المسؤولين إن ثبتت التجاوزات.

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