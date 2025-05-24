السبت 24 مايو 2025
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رياضة

الدوري المصري، تعرف على تشكيل سيراميكا أمام حرس الحدود

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

تشكيل سيراميكا أمام حرس الحدود 


وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد عادل - محمد رضا بوبو  - اسلام عيسى -  محمود زلاكة.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:
محمد كوكو - حسين السيد - يوسف عفيفي - عمرو قلاوة - محمد صادق - محمد توني - مازن ياسر - أيمن موكا - حسين حسني.

 

يلتقي فريق سيراميكا نظيره حرس الحدود فى تمام الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية فى الجولة الثامنة من المرحلة الثانية ببطولة الدورى المصرى الممتاز.

مباراة سيراميكا وحرس الحدود

يسعى فريق سيراميكا لتحقيق الفوز والتمسك بالأمل في خطف المركز الرابع بجدول الدوري المصري، حيث يمتلك في جعبته 34 نقطة يحتل بهم المركز السادس ويأمل سقوط البنك والمصري.

أما حرس الحدود فيحتل المركز التاسع في جدول الدورى الممتاز ويأمل تحقيق مفاجأة الفوز وتحسين مركزه.

ترتيب مجموعة تحديد البطل في الدوري المصري

1- الأهلي  55 نقطة  

2- بيراميدز  53 نقطة  

3- الزمالك  41 نقطة

4- البنك الأهلي  37 نقطة  

5-  المصري البورسعيدي  36 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا  34 نقطة  

7- فاركو  32 نقطة

8- بتروجيت  26 نقطة

9- حرس الحدود  24 نقطة

 

مواعيد مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية للدوري المصري

مجموعة التتويج

السبت 24 مايو

البنك الأهلى ضد المصري..8 مساء

بتروجيت ضد الزمالك..8 مساء

سيراميكا ضد حرس الحدود..8 مساء

الأربعاء 28 مايو 
الأهلي ضد فاركو..8 مساء

مجموعة الهبوط

الأحد 25 مايو

الإسماعيلى ضد الجونة..8 مساء

انبى ضد زد اف سى..8 مساء

مودرن سبورت ضد الاتحاد السكندري..8 مساء

طلائع الجيش ضد غزل المحلة..8 مساء

 

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