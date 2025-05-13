يثير الغموض، تفاصيل مسلسل "مملكة الحرير" لـ كريم محمود عبد العزيز

تستعد منصة يانجو بلاي لطرح أحدث أعمالها الأصلية وهو مسلسل "مملكة الحرير" بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز قريبًا وحصريًّا.

تفاصيل مسلسل مملكة الحرير لـ كريم محمود عبد العزيز

وينتمي مسلسل مملكة الحرير للأعمال الدرامية ذات الانتاج الضخم التي اعتمدت أغلب مشاهده على التصوير الخارجي في ثلاث دول مختلفة مع بناء ديكورات ضخمة تلاىم طبيعة العمل.

كشف كريم محمود عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" عن البوستر الأول لمسلسله المرتقب "مملكة الحرير"، المقرر عرضه قريبًا بشكل حصري على منصة Yango Play.

وظهر كريم في البوستر مرتديًا درعًا حربية، مع تغطية إحدى عينيه بضمادة، في إطلالة درامية تعكس أجواء العمل المشوقة والمليئة بالإثارة التاريخية.

وقال كريم محمود عبد العزيز بطل العمل إن المسلسل سيكون بمنزلة تجربة درامية تجمع بين الخيال والمغامرة، الحب والصراع على السلطة.

وتشتمل القائمة الكاملة لأبطال مسلسل مملكة الحرير إلى جانب كريم محمود عبد العزيز.. كلًّا من: أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، سلوى عثمان، وليد فواز، محمود البزاوي.

إلى جانب مجموعة كبيرة من الوجوه الشابة كـ سارة التونسي، يوسف عمر، سارة بركة،.. ويأتي من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

عمل ضخم بتوقيع بيتر ميمي

يُعد مسلسل "مملكة الحرير" من أضخم الإنتاجات الدرامية المنتظرة، حيث أخرجه بيتر ميمي، الذي قام بتصوير مشاهد المسلسل في ثلاث دول مختلفة، ما يعكس حجم العمل وأبعاده الإنتاجية.

العمل من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي.

كريم محمود عبد العزيز

وفي سياق آخر، يستعد الفنان كريم محمود عبد العزيز لتصوير الجزء الثالث من مسلسل “البيت بيتي” رفقة الفنان مصطفى خاطر، حيث حقق الجزءين الأول والثاني من الفيلم نجاحًا كبيرًا.

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