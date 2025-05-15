مسلسل آسر الحلقة 34، راغب يكسر غرور حياة ومريم تبحث عن الخال

شهدت الحلقة 34 من مسلسل “آسر” تطورات درامية متسارعة، حيث واصل آسر محاولاته للتواصل مع “الخال” وأخبره أنه يريد إجراء تعديلات على الخطة، وأنه يشعر بوجود شيء غريب في ظل غياب راغب وعدم تواصله معه منذ فترة.

وفي سياق متصل، كلف عزت مساعده جابر بالوصول إلى الخال بأي وسيلة، لينجح عزت في مقابلته ويعرض عليه التوقف عن ملاحقته مقابل أن يتوقف هو أيضًا عن تعقبه.

غير أن الخال هدده بشكل غير مباشر بأقاربه، مما دفع عزت لاتخاذ قرار بمغادرة البلاد إلى تركيا، بحثا عن بدء مشروع جديد هناك.

وعلى جانب آخر، جلس راغب مع جاد، وعند عودة حياة من الخارج فوجئت بهما معًا، واعترف راغب لحياة بخيانته لها مع نور، مؤكدًا أنه شعر بمشاعر حب تجاه امرأة أخرى، وترك لها حرية القرار في البقاء أو الرحيل، كما أوضح لها أنه يعلم منذ وقت طويل أن جاد ليس ابنه البيولوجي، لكنه رباه بنفسه ويعتبره ابنه الحقيقي، وأخبرها أنها إن أرادت الرحيل فسترحل دون جاد.

حياة رفضت الرحيل، لكنها في المقابل ذهبت إلى آسر، حيث شهد اللقاء بينهما اشتعال مشاعر الحب بشكل واضح، وبدأت في سؤاله عن هويته الحقيقية.

وفي خط درامي موازٍ، واصل غازي تخطيطه للاحتيال على آسر، خاصة بعد اكتشافه أن ناي تمثل نقطة ضعفه، ما جعله يضع خطة لاستغلال هذه العلاقة، من جهة أخرى، لم يُظهر راغب اهتمامًا كبيرًا بالمقترح الذي عرضه عليه غازي.

وطلبت مريم من رامي ترتيب لقاء مع الخال، كما واصلت نجاة، خالة حياة، مع مريم وطلبت لقاءها لتسليمها رسالة بها وصيتها، فيما قامت الممرضة بإبلاغ غازي بتفاصيل ما حدث.

أبطال مسلسل آسر

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009.

قصة مسلسل آسر

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.