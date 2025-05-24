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رياضة

يورتشيتش: بيراميدز يحارب وحده رغم أنه يمثل مصر

يورتشيتش، فيتو
يورتشيتش، فيتو

مباراة صن داونز وبيراميدز، أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، أكد أن فريقه لا يحصل على أي دعم من أحد في مصر، ويحارب بمفرده فقط في مختلف البطولات.

تصريحات مدرب بيراميدز 

أضاف يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي رغم أنه يمثل مصر في أهم بطولة في القارة، فإن عليه بعد ٤٨ ساعة فقط أن يتوجه إلى الإسماعيلية ليخوض مباراة حاسمة في الدوري أمام سيراميكا تحدد بطل الدوري ولابد من أن يلعبها الأساسيون نظرا لأهميتها، وكان من الأولى مساندة بيراميدز في النهائي القاري حتى يحقق اللقب لمصر.

مباراة صن داونز ضد بيراميدز 

نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025، خطف فريق بيراميدز تعادلا ثمينا خارج ملعبه أمام ماميلودي صن داونز بهدف لمثله علي ملعب "لوفتس فيرسفيلد" في بريتوريا في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بجنوب إفريقيا.

أهداف مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025 

 

وسجل لوكاس ريبيرو لاعب صن داونز هدف فريقه الأول في مرمى بيراميدز بالدقيقة 54 من المباراة.

جاء الهدف من عرضية من الجانب الأيسر وتسديدة قوية تصدى لها محمد الشيبي ثم ارتدت الى صن داونز وتمريرة أرضية وصلت عند لوكاس ريبيرو استلمها وسددها قوية الى داخل الشباك

ونجح وليد الكرتي في تسجيل هدف التعادل لفريق بيراميدز في الوقت القاتل بالدقيقة 94.

 

وجاء الهدف عن طريق عرضية من مهند لاشين مرت من أمام دفاع صنداونز قابلها وليد الكرتي برأسية قوية داخل الشباك ليقتنص "السماوي" تعادلًا ثمينًا من بريتوريا

 

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025

 

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025، تشير مؤشرات البحث عن موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة بعد تعادل السماوي بموقعة الذهاب بجنوب افريقيا.

 

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره صن داونز في الثامنة من مساء الأحد الأول من يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في لقاء إياب نهائي دوري ابطال افريقيا

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