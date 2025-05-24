طبيبة نساء تكشف الطرق الفعالة لعلاج عدوى الخميرة وتنصح بتجنب العلاجات المنزلية

يوجد العديد من العلاجات المنزلية لعلاج عدوى الخميرة، بدءًا من خل التفاح وصولًا إلى الزيوت العطرية لكن معظم هذه العلاجات غير فعالة وغير آمنة.

وتوضح الدكتورة كاثرين غوبل، طبيبة أمراض النساء والتوليد لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، لماذا تُعد العلاجات المنزلية لعدوى الخميرة أكثر ضررًا من نفعها، وما هي الطريقة الصحيحة لعلاجها.

العلاج الفعال لعدوى الخميرة

أفضل وأكثر الطرق أمانًا لعلاج عدوى الخميرة هي زيارة مقدم الرعاية الصحية، إذا كانت السيدة متأكدة من إصابتها بعدوى الخميرة، يمكن استخدام دواء يُصرف دون وصفة طبية.

وأشارت الدكتورة غوبل إلى أن هناك العديد من المشاكل في الاعتماد على العلاجات المنزلية، موضحة: "المشكلة الأكبر هي أن التشخيص الذاتي لعدوى الخميرة ليس دقيقًا تمامًا، خاصةً إذا لم تصب السيدة بها من قبل." فالعديد من الحالات الأخرى، مثل العدوى البكتيرية، وردود الفعل التحسسية، وأمراض الجلد، قد تُسبب أعراضًا مشابهة، مما يُؤكد أهمية التأكد من التشخيص بواسطة الطبيب.

وإذا كانت السيدة تعاني من عدوى الخميرة سابقًا، ولا شك أنها تعاني منها الآن، فيكون العلاج الأفضل هو الدواء من الصيدلية أو الموصوف من الطبيب.

العلاجات المنزلية غير فعالة وخطيرة

العلاجات المنزلية لعدوى الخميرة ليست فعالة وليست آمنة، من المهم الالتزم بالأدوية المضادة للفطريات، فهي الطريقة الوحيدة المُثبتة لعلاج عدوى الخميرة. لذا، يجب الابتعاد عن حمام صودا الخبز وبيروكسيد الهيدروجين.

طرق بسيطة للوقاية من عدوي الخميرة

أفضل طرق الوقاية من عدوى الخميرة غالبًا ما تكون أبسطها، بدءًا من الحفاظ على نظافة وجفاف المهبل والعناية بالميكروبيوم (الكائنات الحية الدقيقة)، وصولًا إلى تجنب منتجات الدورة الشهرية المُعطرة والعلاجات المنزلية.

1. الحفاظ على النظافة الشخصية

تُزدهر الخميرة في البيئات الدافئة والمظلمة والرطبة. لذا، فإن الحفاظ على النظافة والجفاف قدر الإمكان يُساعد في الوقاية من العدوى.

عند التنظيف يجب أن يكون التنظيف بسيطًا، استخدمي الماء الدافئ والصابون المناسب للبشرة الحساسة، مع تجنبي المنظفات القاسية، والغسول المهبلي، والمناديل المبللة، والعطور. لا يحتاج الجزء الداخلي من المهبل إلى أي صابون أو منتجات تنظيف، حيث يمكن لهذه المواد أن تُؤثر على درجة حموضة المهبل وتُعطل النظام البيئي البكتيري الدقيق الذي يُحافظ على مستويات الخميرة.

الحفاظ على الجفاف لا يقل أهمية عن الحفاظ على النظافة. تُؤكد الدكتورة غوبل: "استحمي بعد التمرين، وتجنبي الملابس الضيقة جدًا، ولا تجلسي بملابس سباحة مبللة، ولا ترتدي فوطة صحية يومية، لأنها قد تحبس الرطوبة."

2. العناية بالبشرة

إذا كانت منطقة الفرج تُسبب الحكة أو التهيج، فإن وضع مراهم سميكة مثل الفازلين يمكن أن يوفر حاجزًا ضد الخميرة ويُقلل من الانزعاج.

ومن المهم تجنب استخدام منتجات الدورة الشهرية المُعطرة أو المُنكهة بالأعشاب. فهذه المنتجات قد تُسبب الحكة والتهيج، وتزيد من خطر الإصابة بعدوى الخميرة.

3. استخدام البروبيوتيك

تحتوي البروبيوتيك على بكتيريا صحية تُشير الأبحاث إلى أنها تُساعد في الحفاظ على توازن مستويات الخميرة. وأكدت الدكتورة غوبل على أنها آمنة لمعظم الناس، لأنها موجودة بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة.

ابحثي عن بكتيريا اللاكتوباسيلس (Lactobacillus)، وهي البكتيريا الموجودة في المهبل الصحي، ف الزبادي والكفير مع مزارع حية نشطة.

علاجات منزلية يجب تجنبها

1. الخل

يعتقد بعض الناس أن إضافة الخل إلى الحمام يُمكن أن يُقلل من درجة حموضة المهبل، مما يُقلل من احتمالية نمو الخميرة. لكن الأدلة على فعاليته ضئيلة. والأهم من ذلك، أنه قد يُسبب حرقة أو تهيجًا، كما يعطل غسول الخل التقليدي البكتيريا الصحية الطبيعية ويزيد من خطر العدوى.

2. صودا الخبز

حمامات صودا الخبز علاج منزلي شائع لمشاكل الجلد التي تُسبب الحكة والحرقان. لكن هذا لا يجعلها فكرة جيدة. قد تشعر السيدة ببعض الراحة المؤقتة، لكن قد تصاب كذلك بجفاف البشرة. كما أنه قد يسبب خللًا في البكتيريا المهبلية، مما يزيد من سوء العدوى.

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