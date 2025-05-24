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رياضة

النحاس يدرس الاعتماد على هذا اللاعب أمام فاركو بالدوري

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

يدرس عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدفع بـ يحيى عطية الله لاعب الفريق في تشكيل الفريق الأساسي، أمام فاركو في المباراة المقرر لها بين الفريقين في الدوري بعد تألقه في ودية الأهلي وفريق أهلي 2005، التي أقيمت أمس على ملعب التتش بالجزيرة وانتهت لصالح الفريق الأول بنتيجة 2-1. 

ونجح عطية الله في تسجيل هدف للأهلي أمام فريق 2005 في مشاركته الأولى بعد تعافيه من الإصابة.

ويتأهب النادي الأهلي لخوض مباراة فاركو الحاسمة للقب الدوري المصري، الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري 

 تقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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أهلى 2005 يحيي عطية الله الأهلي النادي الأهلي فاركو الدوري المصري

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