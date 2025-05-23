محافظ أسوان في لقائه الأهالى: حريصون على الاستماع لـ مشاكلكم وطلباتكم (صور)

أدى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صلاة الجمعة بالمسجد القبلي الكبير بشارع بورسعيد بمركز كوم أمبو، وذلك بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، وطه حسين رئيس المدينة، والقيادات الدينية والتنفيذية.

خطبة الجمعة

وألقى خطبة الجمعة الشيخ مصطفى شاذلى إمام وخطيب المسجد، حيث جاءت الخطبة بعنوان " فتراحموا "، وحرص الدكتور إسماعيل كمال على الاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين.

وأكد المحافظ خلال لقائه مع الأهالى بعد صلاة الجمعة أنه حريص للوقوف ميدانيًا على المشاكل الجماهيرية من خلال الزيارات المتتالية لمختلف القرى والمدن والمراكز لوضع الحلول السريعة والفورية لها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

أشار إلى الاهتمام المستمر بمصلحة المواطن الأسوانى يأتى فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى للوصول للأفضل دائمًا بالتعاون والتكاتف بين الجميع لتوفيرالدعم اللازم لاستكمال سلسلة المشروعات الجارية على أرض هذه المحافظة العريقة.

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