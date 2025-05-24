السبت 24 مايو 2025
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حوادث

هارب من مؤبد، القبض على تاجر مخدرات بحوزته كمية من الحشيش والشابو بالأقصر

الأمن
الأمن

نجحت مباحث مديرية أمن الأقصر في القبض على عنصر إجرامي شديدة الخطورة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة محكوم عليه بالمؤبد في قضية مخدرات.

سقوط عنصر إجرامي بالأقصر 

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بالقبض على «ط.م» 25 عاما عاطل، مقيم بناحية البياضية دائرة مركز شرطة الأقصر وله محل إقامة أخر بنجع الخطباء دائرة بندر الأقصر، وسبق اتهامه فى عدة قضايا أخرى ما بين مخدرات وسرقة.


عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الأقصر «البياضية»، من ضبط العنصر الإجرامي، وبحوزته كميات كبيرة من الحشيش المخدر، وأيضا كميات من المادة الكريستالية البيضاء «الشابو»، ومبلغ مالي وهاتف.


وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة والهاتف وسيلة الاتصال مع عملائه، جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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