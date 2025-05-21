حشيش وشابو وفرد روسي، مباحث الأقصر تضبط تاجري مخدرات

نجحت مباحث مديرية أمن الأقصر في إلقاء القبض على عنصرين إجراميين تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة بناحية الاقالتة دائرة القرنة الأمنية.

سقوط عنصرين إجراميين تخصصوا في تجارة المخدرات في الأقصر

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بضبط كلا من «ج.ع» 29 عاما، عاطل، و«أ.أ» 24 عاما، عاطل، مقيمين بناحية الاقالتة سبق اتهامهم في عدة قضايا أخرى ما بين مخدرات وسلاح وسرقة.



عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تكمن ضباط وحدة مباحث القرنة من ضبط العنصرين الإجراميين، بحوزتهما فرد روسي، وكميات من الشابو المخدر، وما يزيد عن 3 كيلوجرام من جوهر الحشيش المخدر، ومبالغ مالية، و2 هاتف محمول.



وبمواجهته العنصرين الاجراميين بما أسفر عنه الضبط، اقروا بحيازة المضبوطات من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، والسلاح الناري بهدف الدفاع عن النفس، والمبالغ المالية حصيلة تجارتهما الآثمة، والهواتف وسيلة الاتصال مع عملائهما.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.