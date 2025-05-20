تنظيم الاتصالات: وقف عمل أي جهاز تليفون يستخدم خط غير مسجل في مكالمات إزعاجية

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة للحد من ظاهرة المكالمات الإزعاجية، مشددا على وقف عمل أي جهاز تليفون يستخدم خط غير مسجل بخدمة "المكالمات الترويجية" أكثر من مرة في إجراء مكالمات إزعاجية على جميع الشبكات.

وقف الهواتف المستخدمة في المكالمات الإزعاجية

وأوضح الجهاز، أنه في حال قيام المستخدم بإعادة تشغيل الهاتف من خلال تسجيل الخط المخالف، ومن ثم استخدام خطوط جديدة غير مسجلة مرة أخرى لإجراء مكالمات إزعاجية، فسيتم غلق الجهاز بشكل نهائي ومنعه من العمل على أي شبكة داخل جمهورية مصر العربية.

وتابع: كما سيتم نهائيا حظر المشتركين الذين يثبت استخدامهم لخطوطٍ أخرى غير مسجلة للقيام بمكالمات ترويجية مخالفة، من الحصول على أي خطوط جديدة مستقبلًا، حتى وإن كانت هذه الخطوط شخصية وليست تجارية، وذلك لضمان الالتزام بالقواعد التنظيمية التي تحمي خصوصية المواطنين.

تأتي هذه الخطوة استكمالًا للقواعد التنظيمية التي كان الجهاز قد أقرها في يوليو 2024 بشأن تنظيم استخدام خطوط المحمول في المكالمات الترويجية والتجارية، والتي نصت على ضرورة تسجيل بيانات الراغبين في إجراء هذا النوع من المكالمات لدى شركات المحمول، وتفعيل الخدمة بشكل قانوني، مع منح المواطنين القدرة على التعرف على طبيعة المكالمة من خلال ظهور اسم الجهة أو التنبيه المسبق “NTRA Alert”.

التنسيق مع شركات الاتصالات

ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمراره في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع شركات الاتصالات، مع إتاحة قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن المكالمات الإزعاجية، من خلال مراكز اتصال الشركات، أو مركز اتصال الجهاز على الرقم 155، أو من خلال تطبيق الجهاز الإلكتروني My NTRA، أو عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك https://fraud.tra.gov.eg

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