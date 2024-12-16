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هزيمة مرشحة عربية الأصل بمسابقة ملكة جمال فرنسا

صباح عيب، فيتو
صباح عيب، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين أن المرشحة جزائرية الأب ومغربية الأم، صباح عيب (18 عامًا) استبعدت من الفوز بتاج مسابقة ملكة جمال فرنسا، مع أن الاستطلاعات اعتبرتها المرجحة دائمًا للقب الذي فازت به مرشحة أخرى.

استبعاد صباح عيب من الفوز بتاج ملكة جمال فرنسا

 

وكانت الطالبة بالسنة الثانية بكلية الحقوق بجامعة "ليل" الفرنسية، فازت في أكتوبر الماضي بمسابقة ملكة جمال إقليم Nord-Pas-de-Calais المجاور في الشمال الفرنسي لبلجيكا، ومن وقتها تعرضت لهجمات عنصرية عليها.

 

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وأمضت صباح عيب أكثر من شهر تدافع عن نفسها وتكرر على وسائل الإعلام المحلية قولها: "نحن نعتبر أنفسنا فرنسيين، وأصلي هو جزء من تاريخي، لكنه لا يحدد من أكون"، في رد منها على غاضبين من ترشحها كأول شمال إفريقية للمسابقة، وهو ما اعتبرته "انتصارا للتنوع" وفق تعبيرها.

انتقادات لاذعة لصباح عيب

كما كتبت في حسابها على "إنستجرام"، إن الغاضبين من ترشحها للمسابقة التي نافستها فيها 29 مرشحة "ليسوا أكثر من جهلة" وأن اسمها جزء من هويتها ولا علاقة له بجنسيتها "ففرنسا بلد متعدد الثقافات، واسمي الآتي من مكان آخر لا يغير حقيقة كوني فرنسية".

إلا أن صباح عيب لم تخرج من المسابقة بالتاج، على حد ما توقعت الاستطلاعات لها، بل انتخبتها لجنة حكام مكونة من 6 نساء للقب وصيفة أولى، وبدلا منها اختارت للقب الأول أنجيليك أنغارني فيليبون ملكة جمال جزيرة "مارتينيك" التابعة في بحر الكاريبي لفرنسا، مع أن عمرها 34 عامًا.

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