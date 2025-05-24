نهائي دوري أبطال إفريقيا، تعادل سلبي بين صن داونز وبيراميدز بعد 15 دقيقة

نهائي دوري أبطال إفريقيا، يسيطر التعادل السلبي بين بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقيا بعد مرور 15 دقيقة من ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة صن داونز، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - علي جبر محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أوباما - مروان حمدي

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

وحل فريق بيراميدز ضيفًا على صن داونز الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء اليوم على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

القناة الناقلة لمباراة صن داونز ضد بيراميدز

وتذاع مباراة صن داونز وبيراميدز في نهائي دوري الأبطال عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2 الناقل الحصري للبطولة.

مباراة الحلم لـ بيراميدز

ويسعى فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش إلى تحقيق الفوز على صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لتسهيل مهمته لنوقعة الإياب بالقاهرة من اجل تحقيق اللقب لأول مرة في تاريخه.

صن داونز ضد بيراميدز

وصعد الفريق الجنوب إفريقي إلى النهائي بعدما أقصى حامل اللقب النادي الأهلي حيث تعادل سلبيًا بمباراة الذهاب في جنوب إفريقيا، وإيجابيًا 1-1 بالإياب في القاهرة، متسلحًا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الديار.

واكتسح بيراميدز أورلاندو الجنوب أفريقي بنتيجة 3_2

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة الحكم السوداني محمود إسماعيل حكما للساحة، ويعاونه مواطنه السوداني محمد عبد الله المساعد الأول، والمساعد الثاني أحمد عبد الرازق من جيبوتي، والحكم الرابع باسيفيك نداييها وناياما من بوروندي، وعلى تقنية الفار دانيال لاريا من غانا، ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا.

صن داونز بالأصفر وبيراميدز بالأزرق

ويرتدي صن داونز قميصه الأساسي الأصفر في الأزرق، ويرتدي حارسه اللون البنفسجي الكامل.

وفي المقابل، يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، ويرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

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