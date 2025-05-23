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موعد صرف منحة عيد الأضحى 2025 للعمالة غير المنتظمة

العمالة غير المنتظمة،فيتو
العمالة غير المنتظمة،فيتو
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مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2025، يزداد البحث من قبل شريحة واسعة من المواطنين، خاصة من العمالة غير المنتظمة، عن موعد صرف منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة.

وبحسب ما أعلنته وزارة العمل، فإن موعد صرف منحة عيد الأضحى المبارك لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة سيكون قبل العيد بأسبوع أو مع أول أيامه كحد أقصى، وذلك لضمان تمكين الأسر من تلبية احتياجاتهم الأساسية والاستعداد لهذه المناسبة المباركة.

موعد صرف منحة عيد الأضحى المبارك لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة،فيتو
موعد صرف منحة عيد الأضحى المبارك لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة،فيتو

الدفعة الخامسة بالقيمة الجديدة

منحة عيد الأضحى لهذا العام تُعد الدفعة الخامسة التي تُصرف بالقيمة الجديدة البالغة 1000 جنيه، وذلك منذ بدء تطبيق الزيادة التي تم الإعلان عنها رسميًا في ديسمبر 2024 وبدأ تنفيذها مع منحة عيد الميلاد المجيد في يناير 2025. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير مظلة حماية اجتماعية حقيقية للعمالة غير المنتظمة.

المنح السنوية للعمالة غير المنتظمة

ويستفيد العاملين المسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل من ست منح سنوية بمناسبات دينية ووطنية، تشمل:

عيد الميلاد المجيد

شهر رمضان المبارك

عيد الفطر

عيد الأضحى

عيد العمال

المولد النبوي الشريف

يُذكر أن الزيادة الأخيرة في قيمة المنح جاءت ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي وافق عليها رئيس الجمهورية، والتي أُعلن عنها رسميًا خلال مؤتمر صحفي عُقد في 26 فبراير 2025 بحضور رئيس مجلس الوزراء.

التطور الزمني لزيادة المنح

في 15 ديسمبر 2024، أصدر وزير العمل محمد جبران قرارًا بزيادة قيمة المنح من 500 إلى 1000 جنيه، ما رفع التكلفة السنوية لهذه المساعدات إلى نحو 1.5 مليار جنيه، في إطار الاستجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعية إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

شروط وضوابط الحصول على المنحة

حددت وزارة العمل عددًا من الشروط لاستحقاق المنحة، وهي:

أن يكون العامل مسجلًا رسميًا في قواعد بيانات الوزارة.

تطابق المهنة في بطاقة الرقم القومي مع العمل الفعلي.

ألا يقل عمر العامل عن 18 عامًا ولا يتجاوز 60 عامًا.

ألا يكون المستفيد قد حصل على دعم من برامج أخرى كـ"تكافل وكرامة" أو "معاش التضامن".

ألا يكون لدى العامل أي سجل تجاري.

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