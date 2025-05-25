إلى أين يتجه مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب؟ هدوء حذر في مؤشر الدولار عالميا وقراءة أولية لمؤشر إتش.سي.أو.بي تكشف عن تراجع أداء اليورو

مؤشرات الذهب والدولار، هناك علاقة عكسية بين الذهب والدولار؛ فعندما يرتفع سعر الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى، يميل سعر الذهب عالميًا إلى الانخفاض، حيث يصبح الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمستثمرين الذين يمتلكون عملات أخرى في السوق المصري.

وخلال السطور التالية تستعرض “فيتو” أبرز تطورات اتجاه مؤشر الدولار والذهب عالميا.

مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بالبورصة المصرية

حيث استقر مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بالبورصة المصرية، خلال ختام حركة التداولات على مدار الأسبوع المنتهي، حيث سجل سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية حوالي 5318 جنيهًا للبيع.

مؤشر الذهب، فيتو

وترصد "فيتو" لحظيًّا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر الذهب على موقع البورصة المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5318 جنيهًا للعرض.

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5250 جنيهًا للطلب.

ويمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية من هنــــــــــــــــــــــا.

مؤشر الذهب يعاود حصد المكاسب

وارتفع مؤشر الذهب عالميا خلال حركة التعاملات، ليسجل سعر الأونصة حاليا حوالى 3360 دولارا للشراء، وذلك بعد أن كانت الأسعار فى حالة من التصحيح والتراجع خلال الأيام القليلة الماضية.

شاشات التداول فى البورصة العالمية

كما سجلت شاشات التداول فى البورصة العالمية، ما قيمته 3360 دولارا كسعر شراء للأونصة فى تحسن نسبى عن أسعاره السابقة و3360.27 دولارا لأونصة البيع، فى الوقت نفسه يتزاحم المستثمرون لشراء كميات إضافية من الذهب المعروض بالبورصة العالمية، حيث تظهر فى التسجيلات الشرائية كبرى الدول والبنوك المركزية.

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مؤشر الذهب، فيتو

تعافي الدولار وأداء الذهب

ساعد تعافي الدولار الأمريكي على تراجع أداء الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، ولأن ارتفاع الدولار يجعل سعر الذهب مرتفعًا على المشترين أصحاب العملات الأخرى، كما يعكس التقرير انخفاض الطلب على الاستثمار في الذهب خلال الأسبوع الأخير وسط التهدئة الأخيرة في أزمة الرسوم الجمركية إلى جانب تعافي الدولار، بينما يبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي متمسكا بأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون رغبة منه في خفض الفائدة وهو القرار الذي يدعم الذهب.

لماذا يعتبر الاستـثمار في الذهب خيارًا ذكيًّا؟

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن. الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن. الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة. الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

هدوء حذر بمؤشر الدولار عالميا، وصل لـ 99.105 نقطة للشراء

مؤشر الدولار، واصل مؤشر الدولار استقراره الحذر مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال حركة التداولات العالمية اليوم السبت 24 مايو 2025، ليسجل الآن بحركة التعاملات حوالى 99.105 نقطة للشراء.

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مؤشر الدولار، فيتو

الدولار أمام العملات الرئيسية

استقر مؤشر الدولار الأمريكي عالميًّا ليصل إلى 99.105 نقطة للشراء، مقابل سلة من العملات الأجنبية بعد تباطؤ التضخم بشكل قوي في بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين لشهر مارس، بما يمنح الفيدرالي الأمريكي فرصة إضافية لبدء تخفيضات الفائدة والتحول للتيسير النقدي للوقوف أمام احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي نتيجة تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية ضد الصين.

ويعتبر مؤشر الدولار ملاذا آمنا في أوقات تراجع الأسواق، فلم يشهد هذه المرة أي انتعاش، رغم اندفاع المستثمرين بحثا عن الملاذات الآمنة، بل على العكس، كان يتراجع أيضا، وبوتيرة متسارعة مع تدفق الأموال الساخنة نحو الذهب والين والأسهم الأوروبية، أي أصول تقريبًا عدا الأمريكية.

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مؤشر الدولار، فيتو

عملة الدولار الأمريكي خلال تعاملات الخميس الماضي

صعدت عملة الدولار الأمريكي خلال تعاملات الخميس الماضى، بعد تعرضها للتراجع خلال الأيام الثلاثة الماضية، وذلك وسط إقرار مجلس النواب في الولايات المتحدة مشروع قانون الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلق بتخفيضات في الضرائب والإنفاق.

وزاد الدولار بنسبة 0.1% مقابل عملة اليابان إلى 143.75 ين بعد أن تراجع في وقت سابق إلى 142.80 ين، وهو أضعف مستوى له منذ السابع من مايو، وتراجع اليورو بنسبة 0.3% إلى 1.1293 دولار، وذلك بعد صعوده خلال تعاملات يوم الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي، ويأتي ذلك بعد أن كشفت قراءة أولية لمؤشر مديري المشتريات المجمع، الصادر عن إتش.سي.أو.بي، الخميس الماضى، عن تراجع نشاط الأعمال في منطقة اليورو بشكل غير متوقع خلال شهر مايو.



ماذا تعرف عن مؤشر الدولار؟ ( US Dollar Index )

مؤشر الدولار أو (US Dollar Index) يعني نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، المؤشر الأكثر شعبية للدولار USDX تشكله غرفة تجارة نيويورك، ويظهر علاقة الدولار بالعملات الستة التالية: (اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني)، كما أن العملات لديها حصص مختلفة في السلة، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار العملات.

يذكر أن الحصة الأكبر لليورو ـ 50%، وكثيرًا ما يستخدم المتداولون مؤشر USDX كمؤشر للتحليل التقني، ويحتسب من قبل الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، وهو متوسط سعر صرف الدولار مقابل 26 عملة.

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