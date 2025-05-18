الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بايرن ميونخ يسيطر على الأرقام القياسية في الدوري الألماني

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

سيطر بايرن ميونخ على الأرقام القياسية في الدوري الألماني موسم 2024-2025 بعد تتويجه بلقب البوندسليجا واستعادته بعد حصد باير ليفركوزن اللقب الموسم الماضي.

ويعد بايرن ميونخ هو أكثر أندية الدوري الألماني تحقيقا للفوز بعدد 25 مباراة، كما يعد أقل الفرق تعادلا بـ 7 مباريات بالمشاركة مع فرايبورج.

كما يعد البايرن هو أقل فرق البوندسليجا خسارة في الدوري هذا الموسم بعدما تلقي هسارتين فقط طوال مشواره نحو استعادة اللقب.


ويمتلك بايرن ميونخ أقوى خط هجوم في الدوري الألماني بـ 99 هدفا كما يمتلك اقوى خط دفاع بعدما استقبلت شباكه 32 هدفا فقط.


ونجح بايرن ميونخ في إنهاء موسم الدوري الألماني بعدد 82 نقطة في صدارة جدول الترتيب محققا البوندسليجا للمرة ال34 في تاريخه أكثر من أي نادي آخر بألمانيا.

ترتيب الدوري الألماني 2024-2025

1- بايرن ميونيخ  82 نقطة
2- باير ليفركوزن  69 نقطة 
3- آينتراخت فرانكفورت  60 نقطة
4- بوروسيا دورتموند  57 نقطة
5- فرايبورج  55 نقطة
6- ماينز  52 نقطة
7- لايبزيج  51 نقطة
8- فيردر بريمن  51 نقطة
9- شتوتجارت  50 نقطة
10- بوروسيا مونشنغلادباخ  45 نقطة
11- فولفسبورج  43 نقطة
12- أوجسبورج  43 نقطة
13- يونيون برلين  40 نقطة
14- سانت باولي 32 نقطة
15- هوفنهايم  32 نقطة
16- هايدنهايم  29 نقطة
17- هولشتاين كيل 25 نقطة
18- بوخوم 25 نقطة 

جدول ترتيب فرق الدوري الألماني 

 

 

وخطف بوروسيا دورتموند بطاقة التأهل الأخيرة لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه هولشتاين كيل 3 /صفر مساء أمس السبت في الجولة الأخيرة للدوري الألماني لكرة القدم.

كما تأهل اينتراخت فرانكفورت لدوري أبطال أوروبا بفضل فوزه 3 /1 على مضيفه فرايبورج الذي سيشارك في دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وحجز ماينز مقعده في الدور التمهيدي لدوري المؤتمر الأوروبي بتعادله مع  ضيفه باير ليفركوزن 2 /2، ليتفوق بفارق نقطة واحدة على لايبزج الذي خسر أمام ضيفه شتوتجارت 2 /3.

وأنهى هايدنهايم الموسم في المركز الثالث من القاع بعد خسارته أمام فيردر بريمن 1/ 4، وبالتالي سيخوض ملحق الصعود والهبوط للبوندسليجا في مواجهة صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بايرن ميونخ الدوري الألماني البايرن البوندسليجا باير ليفركوزن آينتراخت فرانكفورت بوروسيا دورتموند فرايبورج ماينز جدول ترتيب فرق الدوري الألماني

مواد متعلقة

ترتيب فرق الدوري الألماني 2024-2025 بعد تتويج بايرن ميونخ باللقب

بايرن ميونخ يفوز على هوفنهايم برباعية في الدوري الألماني

الأكثر قراءة

تضم دولا عربية، توفيق عكاشة: الخريطة السياسية العالمية الجديدة في مراحلها النهائية

جلسة تصوير للاعبي الأهلي ببدل كأس العالم

الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد إعلان مسيء من إحدى شركات الاتصالات

فرمان الخطيب يحسم مصير النحاس مع الأهلي

النقض تؤيد إعدام نورهان قاتلة أمها بمساعدة عشيقها ببورسعيد

بعد إعلان استشهاد شقيق زعيم حماس.. عودة زكريا السنوار للحياة بعد نقله لثلاجة الموتى

ماذا لو ركز النائب دياب في الحزب وترك الرابطة والكرة لأصحابها؟!.. والسر وراء اجتماع الأندية مع الرابطة اليوم!!

الأرصاد: اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس اليوم

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمحمد صلاح ضد برايتون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

للتوعية بمناسك الحج، الأوقاف تعقد 323 مجلس فقه بعنوان "أنواع الإحرام وكيفية أداء كل منها"

فضائل المسجد الحرام وقصة بنائه وأهم الآثار بداخله

لو ناوي تضحي، اعرف العيوب التي تمنع ذبح الأضاحي

المزيد
الجريدة الرسمية