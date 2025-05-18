بايرن ميونخ يسيطر على الأرقام القياسية في الدوري الألماني

سيطر بايرن ميونخ على الأرقام القياسية في الدوري الألماني موسم 2024-2025 بعد تتويجه بلقب البوندسليجا واستعادته بعد حصد باير ليفركوزن اللقب الموسم الماضي.

ويعد بايرن ميونخ هو أكثر أندية الدوري الألماني تحقيقا للفوز بعدد 25 مباراة، كما يعد أقل الفرق تعادلا بـ 7 مباريات بالمشاركة مع فرايبورج.

كما يعد البايرن هو أقل فرق البوندسليجا خسارة في الدوري هذا الموسم بعدما تلقي هسارتين فقط طوال مشواره نحو استعادة اللقب.

ويمتلك بايرن ميونخ أقوى خط هجوم في الدوري الألماني بـ 99 هدفا كما يمتلك اقوى خط دفاع بعدما استقبلت شباكه 32 هدفا فقط.



ونجح بايرن ميونخ في إنهاء موسم الدوري الألماني بعدد 82 نقطة في صدارة جدول الترتيب محققا البوندسليجا للمرة ال34 في تاريخه أكثر من أي نادي آخر بألمانيا.

ترتيب الدوري الألماني 2024-2025

1- بايرن ميونيخ 82 نقطة

2- باير ليفركوزن 69 نقطة

3- آينتراخت فرانكفورت 60 نقطة

4- بوروسيا دورتموند 57 نقطة

5- فرايبورج 55 نقطة

6- ماينز 52 نقطة

7- لايبزيج 51 نقطة

8- فيردر بريمن 51 نقطة

9- شتوتجارت 50 نقطة

10- بوروسيا مونشنغلادباخ 45 نقطة

11- فولفسبورج 43 نقطة

12- أوجسبورج 43 نقطة

13- يونيون برلين 40 نقطة

14- سانت باولي 32 نقطة

15- هوفنهايم 32 نقطة

16- هايدنهايم 29 نقطة

17- هولشتاين كيل 25 نقطة

18- بوخوم 25 نقطة

جدول ترتيب فرق الدوري الألماني

وخطف بوروسيا دورتموند بطاقة التأهل الأخيرة لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه هولشتاين كيل 3 /صفر مساء أمس السبت في الجولة الأخيرة للدوري الألماني لكرة القدم.

كما تأهل اينتراخت فرانكفورت لدوري أبطال أوروبا بفضل فوزه 3 /1 على مضيفه فرايبورج الذي سيشارك في دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وحجز ماينز مقعده في الدور التمهيدي لدوري المؤتمر الأوروبي بتعادله مع ضيفه باير ليفركوزن 2 /2، ليتفوق بفارق نقطة واحدة على لايبزج الذي خسر أمام ضيفه شتوتجارت 2 /3.

وأنهى هايدنهايم الموسم في المركز الثالث من القاع بعد خسارته أمام فيردر بريمن 1/ 4، وبالتالي سيخوض ملحق الصعود والهبوط للبوندسليجا في مواجهة صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية.

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