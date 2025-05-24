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رياضة

زعيم الفلاحين يفتقد جهود 5 لاعبين أمام طلائع الجيش

غزل المحلة
غزل المحلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة لمواجهة قوية أمام طلائع الجيش، وسط غيابات مؤثرة في صفوفه، حيث يفتقد الفريق جهود خمسة لاعبين دفعة واحدة.

ويغيب كل من محمد بن حمودة، ومحمد أشرف، وحارس المرمى عامر عامر بداعي الإصابة، بينما يغيب الثنائي موري توريه ومحمد بن شرقي بسبب الإيقاف.

من جانبه، يعكف الكابتن محمد عودة، المدير الفني الجديد للفريق، على تجهيز البدائل المناسبة لتعويض الغيابات، والعمل على تجهيز لاعبيه فنيًا وذهنيًا لخوض اللقاء بكل قوة وتحقيق نتيجة إيجابية.

محمد عودة مديرًا فنيًّا لغزل المحلة

 نجح مسؤولو نادي غزل المحلة في التعاقد مع محمد عودة لتولي قيادة الفريق خلفا للمدرب القبرصي بابا فاسيليو، الذي تم توجيه الشكر له عقب الخسارة من الجونة بأربع أهداف في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن يقود محمد عودة مران الفريق غدا الأحد، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

وقرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل، توجيه الشكر للمدير الفني بابا فاسيليو وجهازه الفني المعاون على ما قدموه خلال الفترة التي قضوها داخل النادي، متمنين لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة.

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