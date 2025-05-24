قناة مجانية تنقل مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تترقب الجماهير المصرية والإفريقية المواجهة الهامة والمرتقبة بين فريق بيراميدز ونظيره صن داونز الجنوب أفريقي مساء اليوم السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز

ويحل فريق بيراميدز ضيفًا على صن داونز الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء اليوم على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة صن داونز وبيراميدز

وتذاع مباراة صن داونز وبيراميدز في نهائي دوري الأبطال عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2 الناقل الحصري للبطولة.

قناة مجانية تنقل مباراة بيراميدز وصن داونز



وأعلنت بعض القنوات المفتوحة عن نقل المباراة، مما يتيح للمشجعين متابعة اللقاء دون اشتراك، ومن بين هذه القنوات:

2. قناة Arena Sport 5 – قمر يوتلسات 16° شرقًا

التردد: 11429 ميجاهرتز

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز (SR): 28330

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/5

النظام: DVB-S2

التشفير: Irdeto 2 / VideoGuard





وتُعد هذه المواجهة الأولى لبيراميدز في نهائي دوري أبطال إفريقيا منذ تأسيسه عام 2008، بعد أن تمكن من إقصاء أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في نصف النهائي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

أما صن داونز، فيسعى لتحقيق لقبه الثاني في البطولة بعد تتويجه عام 2016، وقد وصل إلى النهائي بعد تعادله مع الأهلي المصري 1-1 في القاهرة، مستفيدًا من قاعدة الهدف خارج الأرض.

ويسعى فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش إلى تحقيق الفوز على صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا لتحقيق اللقب لأول مرة في تاريخه.

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة الحكم السوداني محمود إسماعيل حكما للساحة، ويعاونه مواطنه السوداني محمد عبد الله المساعد الأول، والمساعد الثاني أحمد عبد الرازق من جيبوتي، والحكم الرابع باسيفيك نداييها وناياما من بوروندي، وعلى تقنية الفار دانيال لاريا من غانا، ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا.

ويراقب المباراة هارونا مواندا من أوغندا، ومراقب الحكام أثانثي موكبيتو من رواندا، والمنسق العام هيلفي إلياكيم من ناميبيا، والمنسقان الإعلاميان أليو جلوكو من السنغال، وثابانج مازيبوكو من جنوب أفريقيا، والمنسقون الأمنيون إدوين جورج من جنوب أفريقيا، وإيمانويل موتونامي من زيمبابوي وستفين نديلا من بوروندي، ومساعد المنسق العام تيليبو جيلين من مالاوي.

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