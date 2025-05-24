السبت 24 مايو 2025
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مصرع سبعيني وزوجته في انقلاب سيارة بالرياح التوفيقي بالمنصورة

انقلاب سيارة ملاكي،
انقلاب سيارة ملاكي، فيتو

 لقى سبعيني وزوجته في العقد السادس من عمرها مصرعهما في حادث انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها على طريق ميت غمر أجا،  شرق الرياح التوفيقي بين الترعة والجنابية أمام قرية السلام وفيشا في الدقهلية.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية تلقت إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي في الرياح التوفيقي طريق ميت غمر المنصورة ومصرع شخص وزوجته كانا بها. 

اسماء الضحايا في الحادث 

وأسفر حادث  انقلاب سيارة ملاكي في الرياح، عن مصرع البسيوني حسن محمد  75 سنة، وزوجته ليلى محمد محمد عيسى 65 سنة مقيمان بشلا مركز ميت غمر بالدقهلية. 

وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى أجا المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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