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حوادث

مصرع سبعيني وإصابة سيدة في انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بالدقهلية

مصرع مسن وإصابة سيدة
مصرع مسن وإصابة سيدة في انقلاب سيارة، فيتو

لفظ شخص في العقد السابع من عمره أنفاسه الأخيره، وأصيبت سيدة، اليوم، إثر انقلاب سيارة ملاكي بمياه إحدى الترع أمام منشية عبد النبي التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية.

وكانت مديرية أمن الدقهلية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي بإحدى الترع أمام منشية عبد النبي بمدينة أجا، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة سيدة كانت داخل السيارة.

وانتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم انتشال جثة الغريق ويدعى محمد عبد الرازق العدل، 71 عامًا، مقيم بقرية طناح، حيث تبين أنه توفي نتيجة إسفكسيا الغرق، فيما أصيبت سيدة مجهولة الهوية كانت بالسيارة، وتجرى محاولات إسعافها داخل مستشفى أجا المركزي.

وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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