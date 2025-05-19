مصرع سبعيني وإصابة سيدة في انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بالدقهلية

لفظ شخص في العقد السابع من عمره أنفاسه الأخيره، وأصيبت سيدة، اليوم، إثر انقلاب سيارة ملاكي بمياه إحدى الترع أمام منشية عبد النبي التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية.

وكانت مديرية أمن الدقهلية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي بإحدى الترع أمام منشية عبد النبي بمدينة أجا، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة سيدة كانت داخل السيارة.

وانتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم انتشال جثة الغريق ويدعى محمد عبد الرازق العدل، 71 عامًا، مقيم بقرية طناح، حيث تبين أنه توفي نتيجة إسفكسيا الغرق، فيما أصيبت سيدة مجهولة الهوية كانت بالسيارة، وتجرى محاولات إسعافها داخل مستشفى أجا المركزي.

وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.