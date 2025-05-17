تعليم دمياط يحصد المركزين الثاني والرابع جمهوريًا في مسابقة الأخصائي المثالي

سطر تعليم دمياط إنجازًا جديدًا على مستوى الجمهورية، بحصوله على المركزين الثاني والرابع في مسابقة الأخصائي المثالي للاتحادات الطلابية، تأكيدًا لريادته واهتمامه بتنمية الكوادر التربوية.

هاني حجاج يحصد المركز الثاني

وأعلن ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، فوز هاني محمد حسن حجاج، الأخصائي الاجتماعي بمدرسة عباس الكيال الإعدادية التابعة لإدارة الزرقا، بالمرحلة الثانوية.

فيما حصل شوقي محمد بركة، الأخصائي الاجتماعي بمدرسة كفر الغاب الثانوية التابعة لإدارة كفر سعد، على المركز الرابع على مستوى الجمهورية.

وهنّأ وكيل الوزارة الفائزين بهذا التميز، مشيدًا بجهودهم البارزة في دعم الطلاب والارتقاء بمستوى الأنشطة التربوية، ومؤكدًا أن هذا الفوز يعكس مستوى الكفاءة والانتماء الذي يتمتع به الأخصائيون الاجتماعيون بالمحافظة.

كما وجّه "عمارة" الشكر والتقدير للدكتورة إيناس عبد الخالق، مدير عام الشؤون التنفيذية، ولعلاء ناشد النادي، الموجه العام للتربية الاجتماعية، ورابحة محمد السيد، موجه عام الاتحادات الطلابية بالمديرية، لدورهم الفعال في الإشراف والمتابعة الدقيقة لمراحل المسابقة.

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