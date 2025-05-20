"تعليم دمياط" تكرم رموز العطاء في احتفالية يوم التميز التعليمي (صور)

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط احتفالية "يوم التميز التعليمي"، لتكريم عدد من رواد العمل التربوي الذين أثروا الساحة التعليمية بعطائهم وجهودهم عبر سنوات طويلة وذلك في أجواء يملؤها التقدير والوفاء.

ياسر عمارة يكرم قامات تعليمية أفنت عمرها في خدمة الطلاب

شهد الحفل ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وقيادات التعليم بالمحافظة، حيث تم تكريم عدد من الشخصيات البارزة التي ساهمت في النهوض بالمنظومة التعليمية، وعلى رأسهم منى رضوان، مدير عام الشؤون المالية والإدارية السابق، والمهندس عادل المغربي، مدير عام التعليم الفني السابق، بمناسبة بلوغهما سن التقاعد بعد رحلة مهنية حافلة بالعطاء والنجاح.

تكريم المتميزين بتعليم دمياط

تقدير لجهود مدير التعليم العام بكر عيد

كما شمل التكريم بكر عيد، مدير عام التعليم العام، تقديرًا لجهوده المخلصة ومساهماته البناءة في تطوير العملية التعليمية خلال فترة خدمته.

رسائل عرفان واعتزاز من القيادات والمكرَّمين

وخلال كلمته بالحفل، ثمَّن وكيل الوزارة دور المكرّمين في دعم العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن التكريم يمثل رسالة شكر لكل من بذل جهدًا وساهم بإخلاص في مسيرة تطوير التعليم بالمحافظة. وأكد أن دمياط لن تنسى أبناءها الأوفياء الذين تركوا بصمات لا تُنسى.

من جانبهم، عبَّر المكرَّمون عن سعادتهم بهذه اللفتة النبيلة، مؤكدين أن العمل في الحقل التعليمي كان مصدر فخر لهم، متمنين استمرار مسيرة التقدم والنجاح للمنظومة التعليمية بالمحافظة.

ثقافة الوفاء: نهج دائم في تعليم دمياط

ويأتي هذا التكريم في إطار حرص مديرية التعليم بدمياط على ترسيخ قيم الوفاء والعرفان، وتقدير الجهود الصادقة التي صنعت الفارق في مستقبل الأجيال.

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