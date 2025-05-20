الثلاثاء 20 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"تعليم دمياط" تكرم رموز العطاء في احتفالية يوم التميز التعليمي (صور)

تكريم المتميزين بتعليم
تكريم المتميزين بتعليم دمياط، فيتو

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط احتفالية "يوم التميز التعليمي"، لتكريم عدد من رواد العمل التربوي الذين أثروا الساحة التعليمية بعطائهم وجهودهم عبر سنوات طويلة وذلك في أجواء يملؤها التقدير والوفاء.

 

ياسر عمارة يكرم قامات تعليمية أفنت عمرها في خدمة الطلاب

شهد الحفل ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وقيادات التعليم بالمحافظة، حيث تم تكريم عدد من الشخصيات البارزة التي ساهمت في النهوض بالمنظومة التعليمية، وعلى رأسهم  منى رضوان، مدير عام الشؤون المالية والإدارية السابق، والمهندس عادل المغربي، مدير عام التعليم الفني السابق، بمناسبة بلوغهما سن التقاعد بعد رحلة مهنية حافلة بالعطاء والنجاح.

تكريم المتميزين بتعليم دمياط 
تكريم المتميزين بتعليم دمياط 

 

تقدير لجهود مدير التعليم العام بكر عيد

كما شمل التكريم  بكر عيد، مدير عام التعليم العام، تقديرًا لجهوده المخلصة ومساهماته البناءة في تطوير العملية التعليمية خلال فترة خدمته.

 

رسائل عرفان واعتزاز من القيادات والمكرَّمين

وخلال كلمته بالحفل، ثمَّن وكيل الوزارة دور المكرّمين في دعم العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن التكريم يمثل رسالة شكر لكل من بذل جهدًا وساهم بإخلاص في مسيرة تطوير التعليم بالمحافظة. وأكد أن دمياط لن تنسى أبناءها الأوفياء الذين تركوا بصمات لا تُنسى.

من جانبهم، عبَّر المكرَّمون عن سعادتهم بهذه اللفتة النبيلة، مؤكدين أن العمل في الحقل التعليمي كان مصدر فخر لهم، متمنين استمرار مسيرة التقدم والنجاح للمنظومة التعليمية بالمحافظة.

 

ثقافة الوفاء: نهج دائم في تعليم دمياط

ويأتي هذا التكريم في إطار حرص مديرية التعليم بدمياط على ترسيخ قيم الوفاء والعرفان، وتقدير الجهود الصادقة التي صنعت الفارق في مستقبل الأجيال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم التعليم الفني الشخصيات البارزة العملية التعليمية المنظومة التعليمية تطوير العملية التعليمية تعليم دمياط محافظة دمياط وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

وزير العمل يعلن عن 500 منحة تدريب مهني مجانية لشباب محافظة دمياط

وكيل تعليم دمياط تتفقد سير العملية التعليمية بمدارس عزبة البرج

قيادات التعليم بدمياط تودع "غريب" بعد نقله لتولي نفس المنصب بالشرقية

مدير تعليم دمياط يكرم المعلمة وسام عبدالله نصر

مدير "تعليم دمياط": دور هام للشراكة المجتمعية لتطوير التعليم (صور)

مدير "تعليم دمياط" يكرم الفائزين في مسابقات التربية الاجتماعية

محافظة دمياط تستكمل حزمة التدريبات بمشروع "التعليم من أجل الغد"

مدير تعليم دمياط يتفقد مدارس فارسكور

ads

الأكثر قراءة

التحريات تكشف عن مفاجأة بشأن شهادة الجيران في قضية نوال الدجوي

دعوى حجر و20 قضية في "منتجع النخبة"، بلاغ نوال الدجوي يقلب الموازين ويكشف عن صراعات عائلية مثيرة

أحمد دياب يكشف مفاجأة صادمة بشأن قرار إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي

من لا يملك أعطى من لا يستحق، غضب في الأهلي بعد بيان اتحاد اليد بمشاركة الزمالك في "سوبر جلوب"

رئيس الأعلى للإعلام: إعادة بث إعلان "اتصالات" الخاص بالنادي الأهلي بشرط

إيداع علي غزال بمركز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ أحكام بحبسه

التحقيق مع حفيدي الدكتورة نوال الدجوي بتهمة سرقة الملايين من شقتها بأكتوبر

أثبت أني حي لكن لم يعاملوني مثل عبد الرحمن أبو زهرة، وقف معاش الكاتب الصحفي محمد العزبي

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الاثنين

تعرف على سعر الأرز فى السوبر ماركت اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

أسعار منتجات القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

من افتتاح مدرسة خاصة في الخمسينيات إلى سرقة كنز بالملايين من فيلتها.. لغز الدكتورة نوال الدجوي! (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 20 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 20 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 20 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية