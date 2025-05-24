الموعد والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة صن داونز وبيراميدز في نهائي أبطال إفريقيا 2025

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة صن داونز وبيراميدز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025، يقدم لكم موقع فيتو القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة صن داونز وبيراميدز في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها عصر اليوم.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة صن داونز وبيراميدز

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين بـ يراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي على الهواء مباشرة.

أما القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز فجاءت كالتالي:

1-القناة البرتغالية سبورت 3 (sport 3) على قمر هزبسات 30 غرب

2-قناة أرينا سبورت 5 قمر يوتلسات 16 شرق

3-قناة فايف سبورت عبر قمر 4 غرب

القنوات الناقلة مباشر لـ مباراة بيراميدز ضد صن داونز في ذهاب أبطال إفريقيا

ويمكنك مشاهدة مباراة بيراميدز ضد صنداونز مباشر المقرر إقامتها اليوم عن طريق الناقل الحصري للبطولة شبكة بي إن سبورتس وتحديدا على قناة beIN Sports HD 2.

معلق مباراة بيراميدز ضد صن داونز اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا

وأسندت مهمة التعليق على أحداث مباراة بيراميدز وصن داونز اليوم إلى المعلق المصري علي محمد علي عبر قناة beIN Sports HD 2.

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

ويحل فريق بيراميدز ضيفًا على صن داونز الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء اليوم على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

القناة الناقلة لمباراة صن داونز ضد بيراميدز

وتذاع مباراة صن داونز وبيراميدز في نهائي دوري الأبطال عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2 الناقل الحصري للبطولة.

مباراة الحلم لـ بيراميدز

ويسعى فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش إلى تحقيق الفوز على صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لتسهيل مهمته لموقعة الإياب بالقاهرة من أجل تحقيق اللقب لأول مرة في تاريخه.

صن داونز ضد بيراميدز

وصعد الفريق الجنوب إفريقي إلى النهائي بعدما أقصى حامل اللقب النادي الأهلي حيث تعادل سلبيًا بمباراة الذهاب في جنوب إفريقيا، وإيجابيًا 1-1 بالإياب في القاهرة، متسلحًا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الديار.

وأزاح بيراميدز باورلاندو الجنوب أفريقي بنتيجة 3_2.

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة الحكم السوداني محمود إسماعيل حكما للساحة، ويعاونه مواطنه السوداني محمد عبد الله المساعد الأول، والمساعد الثاني أحمد عبد الرازق من جيبوتي، والحكم الرابع باسيفيك نداييها وناياما من بوروندي، وعلى تقنية الفار دانيال لاريا من غانا، ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا.

صن داونز بالاصفر وبيراميدز بالازرق

ويرتدي صن داونز قميصه الأساسي الأصفر في الأزرق، ويرتدي حارسه اللون البنفسجي الكامل.

وفي المقابل، يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، ويرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.