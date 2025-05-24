تصريحات نبيلة مكرم عن كتاب ابنها لنصح الشباب تثير الجدل، والنشطاء: مفيش قاتل ملهم

حديث السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة السابقة، عن تفاصيل أزمة ابنها رامي فهيم، الذي يُحاكم في الولايات المتحدة لتورطه في جريمة قتل، أثار جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة حديثها عن كتاب ابنها الذي كتبه في السجن بأمريكا، ويعطي فيه نصائح للشباب.

ابن نبيلة مكرم يعاني من الفصام من الطفولة

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، خلال برنامج "الرحلة" مع الإعلامية ريهام السهلي عبر منصة DMC، أنها تواصلت مع ابنها رامي بعد الأزمة وانه يعاني من الفصام، وكشف أن ابنها رامي أخبرها بأنه شعر بمرضه النفسي "الفصام" منذ كان في العاشرة من عمره، لكنه لم يخبرها بسبب عدم تفهمها.

السفيرة نبيلة مكرم تكشف عن كتاب ابنها رامي فهيم، فيتو



وقالت نبيلة مكرم: "لما سألته قال لي مكنتيش هتفهمي وكنت هتقولي أنت محتاج تروح الكنيسة، أو أنت مش عايز تروح المدرسة، وأنا فعلا كنت بعمل كده، فرامي حط المرض جواه وسكت".

وأوضحت نبيلة مكرم أن ابنها رامي "كان هادئًا جدًا في المدرسة، ما جعلهم يرونه أبنا ممتازًا، لكن في الحقيقة هو كان يتألم في صمت"، مشيرة إلى أن "أصواتا غريبة أمرت ابنها بالقتل، وإنه كان يعاني من مرض نفسي، وأنه قرر وقف الحصول على الأدوية لإيمانه بإمكانية التغلب على المرض بنفسه".

99 نصيحة من ابن نبيلة مكرم للشباب في كتاب

وأكدت نبيلة مكرم أن دار نهضة مصر ستنشر كتاب لابنها رامي فهيم، لبث الأمل في الشباب، ورقمه في السجن في أمريكا 99، فقرر يكتب 99 مقولة لإعطاء الأمل للشباب، وأيضًا يتعلم اللغة العربية استعدادًا لعودته، قائلة إن ابنها "مش مصدق إنه عمل كده"، وأنه لديه من الخبرة ما يبث الأمل.

نبيلة مكرم تكشف مرض ابنها النفسي، فيتو



تصريحات نبيلة مكرم عن ابنها أثارت جدلًا واسعًا، فالبعض رأى أن الوزيرة السابقة لابد أن تكون متعاطفة مع نجلها، وقد تغير نصائحه بعض المفاهيم عن الشباب، في حين أكد آخرون أن الشباب لن تقبل نصائح من ابن نبيلة مكرم بعد ارتكابه جريمة قتل لزملائه في العمل.

وعلقت البلوجر إسراء سامح قائلة: "ابن نبيلة مكرم قتل وهي عايزه تقول عليه أنه مريض، ماشي بس بعد كده عايزانا نتعامل معه كمثقف يمنح نصائح للشباب، هل تريد تهيئته لمنصب عند عودته لمصر، كما قالت...!!"

وعلق عدد من النشطاء قائلين: "رامي فهيم متهم بجريمتي قتل مع ظروف خاصة (التربص والقتل المتعدد) في أبريل 2022، بعد طعن زميله في العمل جريفين كومو وصديقه جوناثان بام في أناهايم، كاليفورنيا. أُلقي القبض عليه ودفع ببراءته، وكان من المقرر عقد جلسة تمهيدية في فبراير 2025. هو الآن في السجن ويكتب كتابًا، الأمر غير مفهوم، لا توجد تفاصيل علنية عن الحكم النهائي، مما يترك الوضع غير واضح. هناك أيضًا دعوى مدنية ضد شركة عمل رامي بسبب إهمال محتمل.. يصعب على الشباب أخذ نصيحة من قاتل".

نصائح رامي فهيم للشباب تثير الجدل

أما البلوجر عماد عبد العظيم فعلق قائلًا: "سيناريو متوقع.. الحكم بالسجن لمدة طويلة.. وطلب استكمال مدة العقوبة في بلده التي يحمل جنسيتها والتي تعلم لغتها في محبسه...! ماذا تريد الوزيرة السابقة من كثرة الحديث عن ابنها"

مقطع لنجل السفيرة نبيلة مكرم، فيتو



وعلق البلوجر محمد الكامل "كان رامي ابن نبيلة مكرم، في حسابه على تويتر، ناقم على أقرب الناس له من كان سببًا في مرضه النفسى، وأيضًا عدم المحاولة لمعالجته أو تفهم الأمر، والتعامل السيء من قبل المقربين له في مرضه النفسي، الأمر الذي زاد مرضه النفسى... "

وقال البلوجر محمد مسعود: "رامي نجل نبيلة مكرم هيعمل كتاب ينصح الشباب ودار نشر هتنشر الكتاب.. الأمر غريب، الناس لن تقبل نصيحة من شاب قتل أصدقاءه في لحظة غضب، الأمر يدعوا للحزن، لا تجعلوا من قاتل قدوة للشباب لأن ذلك سيؤدي لتفاقم الأمر.. وخاصة مع الحديث أنه هيرجع من أمريكا يكمل حياته في مصر، كيف يكون ذلك بعد الإقرار بجريمته...".

وعلقت ساندي مجدي قائلة: “ بس خطوة جميلة أن رامي ابن نبيلة مكرم اتعلم العربي.. ابن وزيرة مصرية ولا يتحدث لغة بلده الأمر غريب”.

أعذروا نبيلة مكرم في تعاطفها مع ابنها

وقالت البلوجر جاكلين مجدي حنا: "مش قادرة أشوف قاتل عايش دور بطل وملهم حتى لو كان ابن وزيرة سابقة... محاولات مستميتة لتغيير صورته أو تحسينها بأنه مريض نفسي... ربنا يعينها بس لو تسكت خالص هيكون أحسن... مفيش مجرم ملهم أبدًا".

نبيلة مكرم وابنها رامي فهيم، فيتو



وعلقت البلوجر ماريان موسى "أولا نبيلة مكرم عبيد أيام الوزارة عملت حاجات كثيرة لوزارة الهجرة أنا لمست جزء منها، وكانت سريعة الاستجابة بشكل لافت للنظر، بالنسبة لابنها متأكد أنك هتبقى متعاطف معاها جدًا بس لما يجى اليوم وتكونوا آباء وتفهموا يعنى أية ابن مراهق ممكن يكون قافل على نفسه أو مش بيقولك على اللى داخل قلبه لمجرد إحساسه بأنه كبر حتى على والدته ووالده، وأنهم مش على مستوى تفكيره وكم من التشوش ولخبطة فى كل التصرفات وكل اللى بتحكم عليه أنه ولا حاجة كان سبب الهام وعلاج لناس كثيرة...".

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