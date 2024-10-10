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خارج الحدود

كشفت سبب جريمة ابنها ورد فعل السيسي، الوزيرة نبيلة مكرم تتحدث عن أيامها العصيبة

نبيلة مكرم، فيتو
نبيلة مكرم، فيتو

خرجت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، عن صمتها فيما يخص تورط نجلها بجريمة قتل فى أمريكا، كاشفة عن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، حينما تقدمت باستقالتها من الوزارة، والمعاناة التى تعيشها منذ تلك الواقعة.

نبيلة مكرم تؤكد إصابة نجلها بمرض الشيزوفرينيا

جاء ذلك خلال كلمة مؤثرة لأول مرة، تحدثت فيها السفيرة نبيلة مكرم، في الجلسة الخامسة لمنتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة الذي يعقد بالإمارات، تحت عنوان "الوصمة والصحة النفسية"، روت فيها تجربتها الشخصية مع ابنها المتهم فى جريمة قتل، نتيجة معاناته من مرض الفصام "الشيزوفرينيا".

 

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة: ابني رامي، ترك مصر وذهب إلى أمريكا كي يدرس في كاليفورنيا، وهو شاب نابغ، لكنه مع الأسف مصاب بمرض نفسي، هو الـ "شيزوفرينيا".. وتورط في جريمة نتيجة لمرضه النفسي، وهذا الأمر مثل لنا صدمة كبيرة، ورغم إني كنت وزيرة وأساعد كل الناس  إلا أنني فجأة أصبحت عاجزة وأحتاج إلى المساعدة، عندها حصل لي صدمة ثم انهيار ثم الاستسلام بأن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك، وأراد لي هذا الابتلاء".

واستطردت السفيرة نبيلة مكرم قائلة: “وقتها كان لابد من ظهوري قوية أمام نجلى، بصفتى امرأة تمثل عمود البيت”.

نبيلة مكرم تؤكد تقديم استقالتها إلى الرئيس وموقفه وقتها 

وكشفت: أنا بعد الحادثة طلبت الاستقالة من الحكومة لسببين، أولهما أنني لا أريد أن أعرض بلدي لأي نقد بسبب طبيعة منصبى، وأقسمت القسم واليمين على حماية مصر، والسبب الثاني هو أنني كنت أريد أن أقف بجوار ابني".

ولفتت وزيرة الهجرة السابقة، "الحق يقال عندما تقدمت بالاستقالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رفضها، وكان حريصًا جدًا على أن أكمل دورى في الحكومة، ولكن بعد خمس أو ست أشهر خرجت من الحكومة بكل كرامة ومحبة من القيادة السياسية في بلدي".

سبب إنشاء السفيرة نبيلة مكرم مؤسسة فاهم للدعم النفسي

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم: " أنشأت مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، بعدما اكتشفت إن إصابة ابني كانت وهو فى عمر العاشرة، وأنا لم أفهمه، ولم أكن أعرف بهذا المرض، لأنه كان خايف يعبر ويحكي قصة مرضه، وظل المرض كامنًا فيه حتى كبر، لذا فلابد من معرفة ماذا يفكر أولادنا في مراحل حياتهم المختلفة".

 

وأنهت نبيلة مكرم: "أنا أم وهقف جنب ابني ومش هسيبه إلا لما يرجع بالسلامة لبلده، وأعدكم أن المؤتمر القادم هجيب رامي بنفسه يحكي تجربته، بعدما نعبر هذه المرحلة العصيبة، وأود التأكيد على إنني أؤمن بمبدأ الشكر وقت الابتلاء، وأنا أؤمن بالله سبحانه وتعالى، وأثق أنه سيكرمنا وابني حتى تزول الغمة".

تفاصيل تورط نجل وزيرة الهجرة السابقة فى جريمة قتل

يشار إلى أن نجل السفيرة نبيلة مكرم  من مواليد 1996، كان يعمل في شركة بالولايات المتحدة، واتهم بجريمة قتل،  حيث طعن زميله في العمل وشخصا آخر يقيم معه داخل شقتهما، والمجني عليهما هما جريفين كومو، وجوناثان بام وكلاهما، يبلغ من العمر 23 عاما، ولا يعلم أحد سبب القتل.

 

ووقعت تلك الجريمة التى هزت الشارع المصري لطبيعة منصب والدته، صباح الثلاثاء 19 أبريل 2022، حيث تم العثور على سكين كبيرة في مكان الحادثة، وكان رامي فهيم، نجل وزيرة الهجرة حينها داخل شقة الضحيتين مصابا، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، ومازالت تجري وقائع جلسات محاكمته فى أمريكا.

وزير الأوقاف يستقبل السفيرة نبيلة مكرم ووفد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

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