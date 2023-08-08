عرض مسلسل حرب الجبالي على mbc  نهاية العام الجاري

قررت قنوات mbc عرض مسلسل حرب الجبالي، للنجم أحمد رزق، عبر شاشة mbc مصر ومنصة شاهد، وذلك خلال الموسم الشتوي القادم

ويتكون المسلسل من 45 حلقة، تم الانتهاء من تصويرها بالكامل منذ شهر فبراير الماضي، إلا أنه قد تأجل عرضه للموسم الشتوي حتى يأخذ فرصة مشاهدة جيدة.

ومن المفترض أن يعرض المسلسل علي ثلاثة مراحل، بحيث يتم عرض 15 حلقة ثم التوقف لفترة قليلة وعرض الـ15 حلقة الأخرى بعدها، ثم ال15 حلقة الأخيرة في نهاية الموسم الشتوي.

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مسلسل حرب الجبالي من بطولة أحمد رزق، نسرين أمين، رياض الخولى، سوسن بدر، فردوس عبد الحميد، صلاح عبد الله، هبة مجدى، خالد كمال، أحمد خالد ومن تأليف سماح الحريرى وإنتاج الصباح وإخراج محمد أسامة.