مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق لـ ياسين

دارت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل “حرب الجبالي”، حول دخول حرب وياسين إلى غرفة العمليات لإجراء عملية نقل الكلية، حيث يتبرع حرب بكليته لياسين، في خطوة جريئة وسرية لم يعلم بها أحد من أفراد الأسرة سوى يزن، الذي كان ينتظرهما خارج غرفة العمليات.

وفي لحظة مفاجئة، يصل الحاج سعيد الغرباوي إلى المستشفى، وهناك، يعلم بخبر وفاة ياسين الذي كان قلبه قد توقف لعدة لحظات أثناء عملية نقل الكلية، مما يدفعه إلى الإسراع لإبلاغ الحاج عثمان وبقية أفراد الأسرة.

يصل الجميع إلى المستشفى في حالة من الصدمة والحزن، لكنهم يكتشفون أن الله قد أعاد الروح إلى جسد ياسين وأنه نجا من الخطر، إلا أن مشاعرهم تبقى ممزوجة بالحزن والغضب، بسبب إقدام حرب على هذا القرار المصيري دون الرجوع إليهم أو حتى إعلامهم.

وفي سياق متوتر، تصل شقيقة حرب إلى المستشفى وتشتعل مشادة كلامية حادة بينها وبين والدها، إذ تعترض بشدة على تبرع شقيقها بكليته لإنقاذ ياسين، خاصةً أن ياسين لا تربطه بهم صلة قرابة بالدم، وينفعل والدها بشدة ويطردها من المستشفى.

وتحرص بسنت وثريا للذهاب إلى المستشفى للإطمئنان على ياسين وحرب، وأثناء خروجهما من المستشفى، تصادف ثريا وبينت كل من أميرة ووالدتها، وتندلع مشادة كلامية أخرى بين الطرفين، لكن ثريا وبسنت تردان بحزم وتضعان حدًا للتجاوزات.

وبعد زيارة المستشفى، تعود أميرة مع والدتها إلى منزل العائلة، وتبدأ الأم بإقناعها بضرورة الحمل من حرب حتى تضمن استمرار علاقتها به وتحافظ على مكانتها ومن ثم الاستفادة المادية منه.

وخلال الحلقة، يظهر راشد مصرا على إعلان خطوبته من ثريا أمام الجميع، ويعترض طريقها أثناء عودتها من المستشفى، لكن ثريا ترفض الأمر بشدة، لتتدخل والدتها وتنهي النقاش، ثم توجه لها توبيخًا قاسيًا بسبب ذهابها إلى المستشفى دون إذن، خاصةً أنها اصطحبت معها شقيقتها الصغرى لزيارة شابين، وفي الأخير يتم نقل كل من ياسين وحرب إلى غرفة العناية المركزة بعد تجاوز المرحلة الحرجة، وتنتهي الحلقة بظهور شخص غريب ملثم أمام باب رمسيس.

قصة وأبطال مسلسل حرب الجبالي

مسلسل “حرب الجبالي” يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمي، دنيا المصري، صفوة وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

وتدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

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