السبت 24 مايو 2025
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أخبار مصر

تداول 15 ألف طن و946 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

 أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1051 شاحنة و175 سيارة.

 

حركة تداول السفن بهيئة موانئ البحر الأحمر

 وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 639 شاحنة و164 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 412 شاحنة و11 سيارة. 

ويستعد  ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة  ALCUDIA EXPRES، بينما تغادر ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، القاهرة وPELAGOS EXPRESS.  

 

فيما استقبل الميناء 4 سفن وهي عمان والقاهرة وبوسيدون اكسبريس والحرية 2، وغادرت السفينة ALCUDIA EXPRESS  . فيما يشهد ميناء نويبع  تداول 4000 طن بضائع، 370 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي سينا، الحسين وآيلة . 

كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة SEA WAVE2 متجهة إلى جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3670 راكبا بموانيها.

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