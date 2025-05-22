تعرف على خطة النقل لتعزيز شبكة الموانئ الجافة وتسهيل حركة التجارة

في إطار خطة الدولة لتعزيز قدرات البنية التحتية اللوجستية وتحقيق التنمية الاقتصادية، تعمل هيئة الموانئ البرية والجافة حاليًا على تعظيم الاستفادة من الموانئ الجافة والبرية، بما يسهم في زيادة الصادرات وتقليل التكدس بالموانئ البحرية، ويعزز من دور مصر كمركز لوجستي عالمي.

وتسعى وزارة النقل إلى ربط الموانئ الجافة ببعضها البعض وبالموانئ البحرية، وربطها كذلك بمنظومة "نافذة" الإلكترونية، التي تتيح تسريع إجراءات التخليص الجمركي وإنهاء معاملات الحاويات والبضائع في وقت قياسي، مما ينعكس على كفاءة الخدمات اللوجستية ودعم النشاط الاقتصادي.

خطة متكاملة للموانئ الجافة والمناطق اللوجستية

وتركّز الوزارة في خطتها على إنشاء وتطوير موانئ جافة جديدة، بهدف تسهيل عمليات الشحن والتفريغ، وتقليل الضغط على الموانئ البحرية، وتعزيز التبادل التجاري داخليًا وخارجيًا. وتشمل الخطة إنشاء مناطق لوجستية متكاملة توفر خدمات الشحن والتوزيع والتخزين، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وتلعب الموانئ الجافة دورًا حيويًا في تخفيف الأعباء عن الموانئ البحرية، حيث تسمح بتخزين البضائع وإنهاء الإجراءات الجمركية في الداخل، ما يقلل من زمن الإفراج الجمركي ويحد من التكدس ويخفض تكاليف النقل والوقود، إضافة إلى دعم سلاسل الإمداد الخاصة بالمنتجات الزراعية والصناعية.

اهتمام استثماري كبير وتعاون مع القطاع الخاص

وخلال فعاليات معرض ومؤتمر "TransMEA 2023"، عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير عدة اجتماعات مع مستثمرين بارزين أبدوا رغبتهم في دخول قطاع الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية. ومن بين هؤلاء المستثمرين مجموعة سامكريت وشركة أوركيد المصرية الكويتية، حيث جرت مناقشة مشروع إنشاء مركز لوجستي ضخم بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 300 فدان، ملاصقًا للميناء الجاف بأكتوبر، والذي يُعد من أبرز المشروعات الاستراتيجية لدعم الصناعة المصرية.

كما أعلن الوزير عن توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة أوركيد، تستمر لمدة أربعة أشهر، يتم خلالها إعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية تمهيدًا للبدء في التنفيذ.

الموانئ الجافة: أنواع ومقومات النجاح

ووفقًا لدراسات متخصصة، تنقسم الموانئ الجافة إلى:

موانئ تجميع المواد الخام لتقليل تكاليف النقل ودعم الصناعات.

موانئ لتجميع السلع المصنعة في المناطق الصناعية.

موانئ توزيع المنتجات في مناطق الكثافة السكانية العالية.

ويعتمد نجاح هذه الموانئ على توفر شبكة نقل متطورة وموقع استراتيجي وربطها بمراكز الإنتاج والأسواق، وهو ما تعمل الوزارة على تحقيقه حاليًا من خلال تحديث منظومة النقل وتيسير الإجراءات الجمركية.

دعم التصدير وتوطين الصناعات

وتوفر الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية فرصًا استثمارية واعدة في المجالات الصناعية والتجارية والطبية، مثل:

إنشاء مصانع وخطوط إنتاج وتغليف وتعبئة.

إقامة معارض ومراكز توزيع.

إنشاء مراكز طبية وورش متخصصة.

وأكدت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة أن مشروعاتها الجديدة تعتمد على نظم نقل صديقة للبيئة، وتُدار بالاعتماد على الطاقة النظيفة، في إطار توجه الدولة نحو التحول الأخضر وتقليل الانبعاثات.

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