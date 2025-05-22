تصدير 44 ألف طن فوسفات، حركة السفن والبضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن وتم تداول 64 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1181 شاحنة و420 سيارة.

تصدير 44 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 515 شاحنة و415 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 57000 طن بضائع، 666 شاحنة و5 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة PELAGOS EXPRESS بينما تغادر السفينة SEA KSONTI علي متنها 44 ألف طن فوسفات تصدير إلى سنغافورة.

وتغادر أيضا السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء أمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، وغادرت ثلاث سفن هي القاهرة، PELAGOS EXPRESS و ALCUDIA EXPRESS.

كما تم تداول 3400 طن بضائع، 420 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي اور، سينا، الحسين وآيلة .

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة SEA WAVE2 على متنها 265 سيارة بوزن 680 طن قادمة من جدة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 4260 راكب.



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