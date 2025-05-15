الجمعة 16 مايو 2025
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محافظات

تعليم دمياط يرفع حالة الاستعداد القصوى لامتحانات نهاية العام الدراسي

ياسر عمارة وكيل وزارة
ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، فيتو

عقد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري الإدارات التعليمية بجميع أنحاء المحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لضمان سير امتحانات نهاية العام الدراسي بكل انضباط بحضور قيادات المديرية وعلى رأسهم بكر عيد مدير عام التعليم العام، والدكتورة إيناس عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية والخدمات التربوية، والدكتورة رحاب البراشي مدير المتابعة، وأحمد عبد الرازق مدير عام الشؤون المالية والإدارية، بالإضافة إلى مديري المراحل التعليمية المختلفة.

جاهزية تامة للامتحانات

وخلال الاجتماع أكد وكيل الوزارة أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لعقد الامتحانات في جميع المدارس على مستوى المحافظة بمختلف المراحل، مشيرًا إلى الجاهزية الكاملة للجان والقاعات وتوفير الأجواء الملائمة التي تضمن أداء الطلاب لامتحاناتهم في مناخ من الهدوء والتركيز.

اجتماع وكيل الوزارة  مع مديري الإدارات التعليمية بجميع أنحاء المحافظة
اجتماع وكيل الوزارة  مع مديري الإدارات التعليمية بجميع أنحاء المحافظة
اجتماع وكيل الوزارة  مع مديري الإدارات التعليمية بجميع أنحاء المحافظة
اجتماع وكيل الوزارة  مع مديري الإدارات التعليمية بجميع أنحاء المحافظة
اجتماع وكيل الوزارة  مع مديري الإدارات التعليمية بجميع أنحاء المحافظة
اجتماع وكيل الوزارة  مع مديري الإدارات التعليمية بجميع أنحاء المحافظة
اجتماع وكيل الوزارة  مع مديري الإدارات التعليمية بجميع أنحاء المحافظة
اجتماع وكيل الوزارة  مع مديري الإدارات التعليمية بجميع أنحاء المحافظة

تسليم وطباعة الامتحانات

وتناول الاجتماع متابعة استلام الإدارات التعليمية للامتحانات من التوجيهات المختلفة، حيث تم تأكيد الانتهاء من هذه العملية بنجاح وفق الجدول الزمني المحدد، كما أوضح  بكر عيد أن الامتحانات تم طباعتها في مطابع الإدارات التعليمية تحت إشراف لجان متخصصة لضمان سرية وجودة عملية الطباعة.

 

توفير بيئة آمنة ومريحة للطلاب

واستعرضت الدكتورة إيناس عبد الخالق الخطط التنفيذية المتعلقة بالخدمات التربوية، مؤكدة حرص المديرية على توفير بيئة امتحانية آمنة ومريحة تتيح للطلاب تقديم أفضل ما لديهم، في حين شدد الأستاذ أحمد عبد الرازق على توفير كافة الموارد المالية والإدارية اللازمة لدعم العملية الامتحانية، مع استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتذليل أية عقبات.

وفي ختام الاجتماع دعا وكيل الوزارة إلى تضافر جهود جميع العاملين بالمنظومة التعليمية من إدارات ومدارس ومعلمين وإداريين لضمان سير الامتحانات بكل نزاهة وشفافية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، كما وجه رسالة طمأنة لأولياء الأمور أكد فيها حرص المديرية على مصلحة أبنائهم وتوفير أقصى درجات الدعم لهم، معربًا عن ثقته في قدرة الطلاب على تحقيق أفضل النتائج في نهاية العام الدراسي.

يُذكر أن المديرية اتخذت خلال الأسابيع الماضية عدة إجراءات تنظيمية لضمان انضباط سير الامتحانات، بدءًا من تشكيل اللجان الامتحانية ووضع الجداول، وصولًا إلى تجهيز وتأمين المراكز الامتحانية، وهو ما يعكس الجاهزية التامة التي تستقبل بها المحافظة امتحانات نهاية العام.

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