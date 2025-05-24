السبت 24 مايو 2025
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ورشة عمل عن التغيرات المناخية ومستقبل الاستزراع السمكي بدمياط الأربعاء

ورشة عمل علي التغيرات
ورشة عمل علي التغيرات المناخية بدمياط

 أعلنت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور إيهاب شكري، عن انطلاق ورشة عمل موسعة بعنوان:
"التغيرات المناخية وأثرها على مستقبل الاستزراع السمكي بمحافظة دمياط.. التحديات والحلول"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بقاعة الاجتماعات بمقر المديرية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

 

مشاركة نخبة من خبراء صحة الأسماك

 يُحاضر في الورشة عدد من الخبراء المتخصصين في مجال الثروة السمكية وصحة الأسماك، من بينهم:

أ.د. رفعت الجمل، مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة وأستاذ صحة الأسماك ورعايتها.

أ.د. محمد أبو العطا، رئيس الشبكة الدولية لصحة الأسماك  بالشرق الأوسط، ومدير المعمل التعاوني لمنظمة الصحة العالمية لصحة الحيوان بالشرق الأوسط.

 

مناقشة التحديات والحلول المستدامة

تتناول الورشة محاور عدة، أبرزها:

المشكلات الشائعة التي تواجه المزارع السمكية.

آليات الوقاية والتعامل مع الأمراض في الأسماك.

تأثير التغيرات المناخية على قطاع الاستزراع السمكي.

فرص التنمية المستدامة والحلول المقترحة لمواكبة التحديات البيئية.

 

دعوة عامة للمشاركة

 ودعت مديرية الطب البيطري بدمياط جميع المهتمين والباحثين والعاملين في قطاع الثروة السمكية إلى حضور الورشة في موعدها المحدد، للاستفادة من الخبرات المطروحة والمساهمة في تطوير مستقبل الاستزراع السمكي بالمحافظة وفقًا لرؤية علمية مستدامة.

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الاستزراع السمكي التنمية المستدامة الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بمحافظة دمياط دمياط طب البيطرى قطاع الثروة السمكية لمنظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية نظمة الصحة العالمية

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