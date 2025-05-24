ورشة عمل عن التغيرات المناخية ومستقبل الاستزراع السمكي بدمياط الأربعاء

أعلنت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور إيهاب شكري، عن انطلاق ورشة عمل موسعة بعنوان:

"التغيرات المناخية وأثرها على مستقبل الاستزراع السمكي بمحافظة دمياط.. التحديات والحلول"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بقاعة الاجتماعات بمقر المديرية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

مشاركة نخبة من خبراء صحة الأسماك

يُحاضر في الورشة عدد من الخبراء المتخصصين في مجال الثروة السمكية وصحة الأسماك، من بينهم:

أ.د. رفعت الجمل، مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة وأستاذ صحة الأسماك ورعايتها.

أ.د. محمد أبو العطا، رئيس الشبكة الدولية لصحة الأسماك بالشرق الأوسط، ومدير المعمل التعاوني لمنظمة الصحة العالمية لصحة الحيوان بالشرق الأوسط.

مناقشة التحديات والحلول المستدامة

تتناول الورشة محاور عدة، أبرزها:

المشكلات الشائعة التي تواجه المزارع السمكية.

آليات الوقاية والتعامل مع الأمراض في الأسماك.

تأثير التغيرات المناخية على قطاع الاستزراع السمكي.

فرص التنمية المستدامة والحلول المقترحة لمواكبة التحديات البيئية.

دعوة عامة للمشاركة

ودعت مديرية الطب البيطري بدمياط جميع المهتمين والباحثين والعاملين في قطاع الثروة السمكية إلى حضور الورشة في موعدها المحدد، للاستفادة من الخبرات المطروحة والمساهمة في تطوير مستقبل الاستزراع السمكي بالمحافظة وفقًا لرؤية علمية مستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.