السبت 24 مايو 2025
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ثقافة وفنون

(العالم غدًا).. برنامج جديد علي القناة الأولي ينطلق قريبا

برنامج العالم غدا.فيتو
برنامج العالم غدا.فيتو

أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن انطلاق (برنامج العالم غدًا) علي شاشة القناة الأولي والفضائية المصرية قريبًا.

 برنامج العالم غدًا

يذاع البرنامج العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة عقب نشرة الساعة التاسعة، ويستضيف البرنامج ذو الطبيعة السياسية نخبة من الساسة والمسؤولين والمفكرين والأكاديميين والشخصيات العامة، ويناقش قضايا سياسية وفكرية مصرية وإقليمية ودولية. 
يقوم بتقديم البرنامج ثلاثة من نجوم التليفزيون المصري: ريهام الديب ومحمد ترك وليلي عمر، ويترأس التحرير أيمن عطية.

كانت الهيئة الوطنية للإعلام قد أعلنت عن انطلاق سلسلة (وثائقيات ماسبيرو) عبر الفيلم الوثائقي (أينشتاين في بورسعيد).

وتأتي سلسلة الوثائقيات، وبرنامج (العالم غدًا).. ضمن رؤية (عودة ماسبيرو).. والتي انتقلت من مرحلة التخطيط العام ووضع الإطار الفكري  إلي المرحلة العملية.. من تطوير الخريطة البرامجية لمحطات الإذاعة والتليفزيون، إلي تنفيذ المشروعات التي تم إعلانها.

 

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أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني الهيئة الوطنية للاعلام الكاتب أحمد المسلماني عودة ماسبيرو

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