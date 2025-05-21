بأمر من المسلماني، نجيب محفوظ في استوديو عالمي بماسبيرو

أطلقت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني اسم الأديب العالمي نجيب محفوظ على استديو 27 بمبنى ماسبيرو، بعد تطويره والبدء في إعادة تشغيله.

المسلماني يطلق اسم نجيب محفوظ على استوديو بماسبيرو



وقال المسلماني: إن استديو نجيب محفوظ يقع في الطابق السابع والعشرين بمبنى الإذاعة والتليفزيون، ويطل على نيل القاهرة طولًا وعرضًا، حيث تمتد رؤية النيل من قبل كوبري روض الفرج إلى ما بعد حي المنيل، ويشاهد ضيوف الاستديو الأهرامات الثلاثة.. الأيقونة الحضارية الأولى على امتداد التاريخ، في مشهد استثنائي لا مثيل له، ما يجعله أجمل استديو تليفزيوني في العالم.



وجه المسلماني الشكر لوزير الدولة للإعلام السابق أسامة هيكل على دوره المشهود في تأسيس الاستديو، كما وجه الشكر لأبناء الهيئة من مهندسين وفنيين وعمال ممن أعادوا الاستديو إلى المستوى اللائق.



وقال المسلماني: من المؤسف أن العمل بالاستديو لم يستمر، ولم ير المصريون ذلك المشهد الساحر لمدينة القاهرة مرة أخرى.



وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: لقد أطلقنا اسم نجيب محفوظ على الاستديو، لأن الأديب العالمي هو جزء أصيل من تراث ماسبيرو الرائع وعطائه الكبير، ومن حسن الحظ أن العالم الكبير الدكتور أحمد زويل قد حل ضيفًا على الاستديو في بداياته، قبل أن يلحق به الإهمال ويطويه النسيان، ولذا فقد وضعنا صورة النوبليين نجيب محفوظ وأحمد زويل علي الاستديو لرونقه، وعالمية إطلالته.. وسوف يكون الاستديو مزارًا لكبار الشخصيات، حيث يحتوي على موقع للاستقبال، وقاعة أنيقة للندوات تحمل اسم الأديب العالمي.

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