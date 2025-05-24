بيراجعوا لحد الباب، لحظة دخول طلاب الصف الثاني الثانوي لجان الامتحانات بالغربية (بث مباشر)

رصدت عدسة "فيتو" لحظة دخول طلاب الصف الثاني الثانوي لأداء امتحان اللغة العربية من داخل مدرسة السنطة الثانوية المشتركة بمحافظة الغربية، وسط إجراءات مشددة بدأت من أمام بوابات المدارس.

وشددت فرق المتابعة على تطبيق الضوابط الامتحانية بصرامة، والتأكد من خلو الطلاب من الهواتف المحمولة والساعات والسماعات الإلكترونية.

ومن جانبه قام ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ الغربية، بجولة تفقدية شملت عددًا من مدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، لمتابعة انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025، والتي انطلقت الأربعاء 21 مايو، وتستمر حتى الثلاثاء 27 من الشهر ذاته.

وشهد اليوم الثالث من الامتحانات أداء طلاب الصف الثاني الثانوي – الشعبة العلمية والأدبية – امتحان اللغة العربية في الفترة المسائية، بينما أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان الرياضيات في الفترة الصباحية.

وبدأت الجولة بزيارة مدرسة الشهيد أمين محمد أمين الثانوية المشتركة، والتي تضم 392 طالبًا، حيث اطمأن وكيل الوزارة إلى دخول الطلاب إلى الامتحان الإلكتروني دون مشاكل تقنية، موجهًا بالتأكيد على التباعد داخل اللجان ومنع أي وسائل إلكترونية قد تُستخدم للغش.

وتفقد وكيل الوزارة أيضًا مدرسة الوحدة المجمعة بدفرة 1، التي تضم 1099 طالبًا، مشددًا على عدم تواجد أولياء الأمور داخل المباني المدرسية وضرورة اتباع تعليمات الوزارة بشأن منع استخدام أو حمل الهواتف المحمولة داخل اللجان.

كما زار مدرسة دفرة الرسمية للغات (202 طالب)، حيث تابع وضوح الورقة الامتحانية والتزامها بالمواصفات القياسية، مطالبًا بالتزام الطلاب والمعلمين بمواعيد الجدول، وتوفير بيئة امتحانية هادئة ومنظمة داخل اللجان.

واختتم الجولة بمدرسة دفرة الابتدائية الجديدة، حيث أكد أهمية التصحيح الفوري والدقيق عقب انتهاء كل امتحان، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، حرصًا على مصلحة الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأكد ناصر حسن أن الامتحانات تُجرى لعدد يقارب 102019 طالبًا بالصفين الأول والثاني الثانوي، و432641 طالبًا من الصفوف الابتدائية، و162327 طالبًا من الصفين الأول والثاني الإعدادي، وفق الجداول المعلنة، دون رصد أية معوقات تذكر، مشيدًا بمستوى الانضباط والنظام داخل المدارس.

يُذكر أن امتحانات هذا العام تشهد إجراءات صارمة ومتابعة دقيقة من قبل المديرية، ضمن خطة الوزارة لضمان الشفافية والنزاهة خلال العملية الامتحانية.

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