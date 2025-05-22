الخميس 22 مايو 2025
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محافظات

بعد تكريمها من قرينة الرئيس، محافظ الغربية يشيد بـ"حبيبة" ويؤكد: نموذج مُلهِم في تحدي الصعاب

محافظ الغربية يشيد
محافظ الغربية يشيد بالطالبة حبيبة

أعرب اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية عن فخره واعتزازه بالطالبة حبيبة عبد العظيم محمد عبد العال، ابنة محافظة الغربية، وصاحبة الموهبة الفريدة في فن الرسم.

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جاء ذلك بعد مشاركتها المُشرّفة أمس في احتفالية “أسرتي.. قوتي” برعاية وحضور السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، والتي خُصصت للاحتفاء بذوي الهمم وأسرهم، وتأكيدًا على أن الدولة تضع تمكينهم ودعمهم على رأس أولوياتها.

وأكد محافظ الغربية أن مشاركة “حبيبة” في هذه الاحتفالية الوطنية الكبرى ليست وليدة اللحظة، بل تتويج لمسيرة من الاجتهاد والإبداع والإرادة الصلبة التي تتحلى بها، مشيرًا إلى أن حبيبة تمثل واحدة من النماذج المضيئة لعروس الدلتا، التي تضرب أروع الأمثلة في التغلب على التحديات وتحقيق التميز رغم كل الظروف.

وأشار محافظ الغربية إلى أنه كان قد استقبل الطالبة “حبيبة” في وقت سابق بمكتبه بديوان عام المحافظة، حيث أبدى إعجابه الشديد بموهبتها اللافتة في الرسم، ووجه بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لها، إيمانًا من المحافظة بضرورة تمكين النماذج المتميزة من أبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم، وتقديم كل ما من شأنه أن يدفعهم نحو مزيد من النجاح والإبداع.

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته مؤكدًا أن محافظة الغربية ستظل سندًا وداعمًا لكل من يمتلك حلمًا وموهبة، وخاصة من أصحاب الهمم الذين يثبتون يومًا بعد يوم أن الإرادة الحقيقية قادرة على صنع المستحيل، وأن مستقبل مصر يصنعه أبناؤها المبدعون والمخلصون.

 

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