السبت 24 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قوات الاحتلال تقتحم بلدة الشيوخ جنوبي الضفة الغربية

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

 أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، باقتحام قوات الاحتلال بلدة الشيوخ جنوبي الضفة الغربية واندلاع مواجهات.

 

قوانين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

 وأفادت صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير الشهر الماضي، بأن نوابا بالكنيست من الائتلاف الحاكم قدموا مشاريع قوانين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

 

العدوان علي الضفة الغربية 

وكانت السلطات الإسرائيلية منعت، الأسبوع الماضي، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من زيارة عدد من البلدات والقرى في محافظتي رام الله ونابلس بالضفة الغربية.

 

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعّد جيش الاحتلال  الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 952 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، واعتقال 16 ألفا و400 مواطن وفق معطيات فلسطينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قوات الاحتلال الضفة الغربية الكنيسة الضفة الغربية المحتلة رام الله جيش الاحتلال

مواد متعلقة

شهيدان جراء اقتحام الاحتلال بلدتين في الضفة الغربية

جيش الاحتلال ينفذ حملة دهم واعتقال واسعة في الضفة الغربية (فيديو)

عملية سلفيت تثير الذعر في الاحتلال والمقاومة الفلسطينية ترحب ببطولات رجال الضفة

وزير إسرائيلي: سنضم الضفة بعد احتلال غزة

قوات الاحتلال تقتحم بلدة عقابا في الضفة الغربية

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم السبت وهذا العيار يقفز لـ 5395 جنيها

فرص عمل بالأردن براتب مغري في هذا التخصص، اعرف الشروط

أغرب من الخيال، طيار رفض ركوب شاب للحج فتعطلت طائرته مرتين (فيديو)

استئناف جلسات الحوار بشأن تعديل قانون الإيجار القديم غدا

فقد توازنه النفسي والعقلي، طارق الشناوي يهاجم أحمد السقا

قائمة المتهمين ونص أمر الإحالة في واقعة انفجار خط غاز الواحات

ارتفاع جديد، سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 24 مايو 2025

أخبار مصر: ليبيا تشتعل ومصر تعيد عشرات المواطنين، آخر إجراء من بيراميدز ضد الأهلي، أمريكا ترفع العقوبات على سوريا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز فى السوبر ماركت اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

الموت الأسود.. قنبلة روسية متطورة خرجت من رماد الحرب العالمية الثانية لمواجهة أوكرانيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ليس تكفير الذنوب فقط، فضائل الحج ومتى يبدأ وينتهي؟

تفسير رؤية سمك القرش في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 24 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية