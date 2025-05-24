السبت 24 مايو 2025
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سياسة

البابا تواضروس يترأس قداس اليوبيل الذهبي لحجر أساس كنيسة العذراء بأرض الجولف

البابا تواضروس
البابا تواضروس

 يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي من كنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الجولف.

ويأتي القداس الإلهي الذي يترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لوضع حجر أساس كنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الجولف. 

ويشارك في القداس الإلهي عدد من أساقفة المجمع المقدس، وكهنة وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

 

البابا تواضروس: شباب أمريكا قدموا نموذجا رائعا لخدمة الكنيسة والوطن

 قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال استقباله في المقر البابوي بالقاهرة مجموعة من خدام إيبارشية جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية: «نحن فخورون بهذا الجيل الجديد الذي يحمل رسالة محبة حقيقية وروح خدمة نابعة من القلب تجاه وطنه وأمته، وهو مثال حي على إيمانهم وحرصهم على المشاركة الفعلية في بناء الكنيسة والمجتمع».

 

 وأضاف قداسة البابا تواضروس الثاني أن زيارة هؤلاء الشباب ليست مجرد رحلة عادية، بل تجسيد عملي للرسالة المسيحية التي تدعو إلى العطاء والبذل من أجل الآخرين، مشيدًا بحماسهم والتزامهم في تقديم الدعم التعليمي والتوعوي في عدد من قرى الوجه القبلي، حيث تركوا أثرًا إيجابيًا ملموسًا في حياة الأسر والأطفال الذين استفادوا من برامجهم المختلفة.

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