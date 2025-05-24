البورصة تختتم أسبوعها على صعود جماعي.. رأس المال السوقي يربح 8 مليارات جنيه.. وقرار خفض الفائدة يعزز شهية المستثمرين تجاه سوق المال والأسهم عالية العائد

البورصة المصرية، حصدت مؤشرات البورصة المصرية المكاسب خلال ختام حركة تعاملات الأسبوع، وأنهت المؤشرات الجلسات على ارتفاع جماعى بدعم من القوى الشرائية للمؤسسات المحلية والأفراد المصريين، وسط أداء قوي للأسهم القيادية وانتقائية واضحة في تحركات السوق.

المؤشر EGX30 يتجاوز المقاومة الفنية

ومن جانبه قال أيمن فودة خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي EGX30 صعد بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 31975 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 39913 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 14327 نقطة.

تحسن في EGX70 وصعود بأسهم المضاربات

وتابع فودة: ارتفع أيضًا المؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 9389 نقطة.

الانتقائية تهيمن على أداء السوق

وأضاف أيمن فودة أن جلسة ختام الأسبوع شهدت صعود 96 سهمًا فقط، في مقابل 123 سهمًا تراجعوا، بينما ثبتت أسعار 25 سهمًا دون تغيير، ما يعكس حالة من الانتقائية الشديدة في قرارات المستثمرين، وتركيز السيولة في أسهم محددة ذات مؤشرات مالية قوية أو توقعات إيجابية بنتائج الأعمال.

كواليس جلسة التداول الخميس بالبورصة المصرية

وبلغت عدد عمليات التداول فى البورصة المصرية ختام تعاملات الأسبوع 1.913 مليون ورقة منفذة على 101 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

واستحوذت الأسهم على 20.72 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة فى حين مثلت قيمة التداول للسندات/أذون نحو 79.28 % خلال الجلسة.

بالأرقام.. حركة أهم مؤشرات البورصة المصرية

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع.

وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.247 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 31975 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 39913 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 14327 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 9389 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 12776 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3268 نقطة.

ومن جانبه قال الدكتور نبيل فرج، خبير أسواق المال: إن قرار لجنة السياسات النقدية بخفض أسعار الفائدة أمس يؤثر بالإيجاب على البورصة المصرية وأسواق المال، مشيرا إلى أنه سيحدث هناك موجة من النشاط خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن أقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، في خطوة ينظر إليها على أنها استكمال لدورة تيسير نقدي جديدة، قد تعيد السيولة إلى سوق المال بعد سنوات من تفضيل أدوات الدين ذات العائد المرتفع.

وأضاف فرج: خفض الفائدة يشجع المستثمرين للتوجه نحو البورصة والأدوات الاستثمارية الأخرى سعيًا لتحقيق عائد أعلى مقارنة بالبنك، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة "تؤدي إلى تراجع الإقبال على الأدوات الاستثمارية عالية المخاطر، وتوجه السيولة نحو الشهادات مرتفعة العائد"، متوقعًا ارتفاع حجم الاستثمار في البورصة وانتعاش نشاطها بعد خفض الفائدة.

البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة في ثالث اجتماعات 2025

جدير بالذكر قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.

ويأتي قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، وفقا لتوقعات خبراء الاقتصاد وأسواق المال، في ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري.

أسباب ارتفاع التضخم في أبريل

وكان البنك المركزي، قد كشف أسباب ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر بشكل طفيف في أبريل مسجلا 13.9% مقابل 13.6% في مارس 2025، فعلي الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا والتى شملت البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز والتى أعلنت عنها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في 11 أبريل 2025، لا تزال الضغوط التضخمية محدودة نسبيا مدعومة بالانخفاض في أسعار السلع الغذائية.

وأوضح البنك المركزي في تحليل التضخم أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 10.4% في أبريل 2025، مقابل 9.4% في مارس 2025، وهو ما يعكس الزيادة الطفيفة في المعدل الشهري للتضخم الأساسي الذي سجل 1.2% في أبريل 2025، مقابل 0.9% في مارس 2025 و0.3% في أبريل 2024.

آخر قرارات البنك المركزي المصري

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها الأخير يوم الخميس 17 أبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

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