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اقتصاد

البنك المركزي بين نارين، هل يستمر في خفض الفائدة أم يغير مساره؟

البنك المركزي المصري،
البنك المركزي المصري، فيتو

تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اليوم الخميس، للمرة الثالثة في عام 2025، لاتخاذ قرار مصيري بشأن أسعار الفائدة، في ظل ظروف اقتصادية معقدة تضع البنك بين خيارين صعبين، الأول الاستمرار في مسار خفض الفائدة، والثاني تغيير المسار والتثبيت، خاصة بعد خفضها بواقع 2.25% في الاجتماع الأخير. 

البنك المركزي المصري بين نارين 

يواجه البنك المركزي ضغوطًا متعارضة من عدة اتجاهات، مما يجعله أمام معادلة اقتصادية دقيقة، ما بين خفض الفائدة لتنشيط الاقتصاد وتحفيز النمو الاقتصادي، أو التثبيت لمواجهة مخاطر التضخم المرتفعة، مما جعل هناك انقسام حول توقعات خفض الفائدة أو تثبيتها في الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية.  

البنك المركزي المصري، فيتو
البنك المركزي المصري، فيتو

وتشير توقعات خفض الفائدة، إلى تحفيز النمو الاقتصادي، لأن الاقتصاد المصري يحتاج إلى دعم النمو، خاصة مع تراجع معدلات التضخم مؤخرا 13.6% في أبريل، بالإضافة إلى تشجيع الاقتراض والاستثمار، وهذا لأن الخفض يقلل تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، مما قد ينعش القطاعات الإنتاجية. 

وبالنسبة لتوقعات تثبيت الفائدة، فإنها تستند إلى المخاطر الخاصة بزيادة معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، وهذا ما يعزز كبح التضخم والسيطرة عليه، ناهيك عن ضمان استقرار سعر الصرف، لأن أي خفض كبير قد يزيد الضغوط على الجنيه، خاصة في ظل حاجة مصر لجذب العملة الأجنبية. 

الأسواق تترقب اجتماع البنك المركزي لحسم الفائدة للمرة الثالثة في 2025

غدا، اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2025

وبالرغم من أن التوقعات مستمرة حول مصير الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري اليوم، فإن الظروف الحالية تسمح بخطوة أخرى لدعم الاقتصاد، ولكن مخاطر التسرع في الخفض، قد تؤدي إلى موجة تضخم جديدة قد تفقد السياسة النقدية مصداقيتها.

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