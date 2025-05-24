السبت 24 مايو 2025
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حوادث

إحالة عاطلين للجنايات بتهمة الاتجار في السلاح بالمرج

إحالة متهم للجنايات،
إحالة متهم للجنايات، فيتو

 أمرت نيابة المرج بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر تمهيدًا للاتجار بها بدائرة القسم. 

تقرير الأدلة الجنائي: الأسلحة صالحة 

 وتبين من تقرير الأدلة الجنائية أن الأسلحة صالحة للاستخدام ومعدة لذلك، وكذلك الطلقات النارية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بقيام عاطلين بالاتجار في الأسلحة النارية متخذين من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهما، حيث عُثر بحوزتهما على 2 بندقية خرطوش، 2 طبنجة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أصدرت قرارها المتقدم بعد حبس المتهمين علي ذمة التحقيقات. 

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نيابة المرج أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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