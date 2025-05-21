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حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة سرقة مبلغ مالي بالإكراه من شخص بالبساتين

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة سرقة مواطن بالإكراه وأخذ أمواله بمنطقة البساتين.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه وحيازة سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المصرح بها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم تعدى على موظف أثناء عودته من عمله في الطريق العام ليلا بواسطة بسلاح أبيض مطواة محدثا إصابته واستولى على حقيبته التي كانت تحتوي على مبلغ مالي ومنقولات خاصة به.


وقال المجني عليه في أقواله إنه أثناء سيره في إحدى الشوارع استوقفه عاطل واعتدى عليه بالمطواة، وتمكن من سرقة حقيبته.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم  ارتكب الواقعة، وأظهر مقطع فيديو تحصلت عليه النيابة العامة صحة حيازة المتهم السلاح حيث أشهر مطواة في وجه المجني عليه محاولا انتزاع الحقيبة منه بالقوة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من مواطن يفيد سرقته وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطل له معلومات جنائية واعترف بارتكاب الواقعة وتم  اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهرة البساتين منطقة البساتين النيابة العامة

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