الأربعاء 21 مايو 2025
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حوادث

تجديد حبس عاطلين بتهمة الاتجار في السلاح بالمرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر تمهيدًا للاتجار بها بدائرة القسم، 15 يوما على ذمة التحقيق

وتبين من تقرير الأدلة الجنائية أن الأسلحة صالحة للاستخدام ومعدة لذلك، وكذلك الطلقات النارية.

تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بقيام عاطلين بالاتجار في الأسلحة النارية متخذين من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهما، حيث عُثر بحوزتهما على 2 بندقية خرطوش، 2 طبنجة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.  

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محكمة جنح المرج حيازة اسلحة نارية مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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