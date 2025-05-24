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المنشآت والمطاعم السياحية: 30 يونيو آخر موعد لتوفيق أوضاع العائمات النيلية

غرفة المنشآت والمطاعم
غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

أكدت  غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجورى، أن المهلة الممنوحة من الهيئة العامة للنقل النهرى لتوفيق أوضاع المنشآت القائمة ستنتهى فى 30 يونيو 2025، مشددة على أهمية الالتزام بهذا الموعد لضمان الاستمرار فى تقديم الخدمة وفقًا للضوابط القانونية والفنية المعتمدة.

اجتماع طارئ للجنة العائمات

 جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذى عقدته لجنة العائمات بالغرفة برئاسة ياسر التاجوري رئيس مجلس إدارة الغرفة، وبحضور سامح الجندي عضو مجلس الإدارة، وهشام بركات، لمتابعة ما تم بشأن إجراءات توفيق أوضاع العائمات النيلية، والتحديات التى تواجه عددًا من المنشآت فى هذا الشأن.

 

إشادة بتعاون الهيئة العامة للنقل النهري

وأشادت اللجنة خلال الاجتماع بالدور الإيجابي والتنسيق المستمر مع الهيئة العامة للنقل النهري، برئاسة اللواء أركان حرب مفيد صلاح محمود، والذى يعكس حرص الهيئة على دعم القطاع السياحي وتقديم التسهيلات اللازمة بما يحفظ سلامة الحركة النهرية والمظهر الحضاري للعائمات.

ونبهت الغرفة إلى أن المهلة المحددة تنتهى فى  30 يونيو 2025، مشيرة إلى أن جميع المنشآت مطالبة بتقديم دراسة الحالة الفنية من أحد المراكز الهندسية المعتمدة لدى الهيئة قبل هذا التاريخ، لتفادى أى إجراءات قانونية أو صعوبات مستقبلية.

وأكدت اللجنة أنه من الصعب، بل من المستحيل الوصول إلى حلول تنظيمية بعد انقضاء هذه المهلة، ولن يكون بإمكان الغرفة التدخل فى حال تجاهل التزام المنشآت بالموعد المحدد".

 

دعم مباشر من الغرفة للمنشآت المتأخرة

 وأعلنت الغرفة استعدادها الكامل لتقديم الدعم الفني والإرشادي للمنشآت الراغبة فى تسوية أوضاعها قبل انتهاء المهلة، وذلك من خلال التواصل عبر الرقم 01040777089، داعية أصحاب العائمات النيلية إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتجنب العقبات الإدارية والقانونية مستقبلًا.

واختتمت الغرفة بيانها بدعوة جميع الجهات العاملة فى القطاع السياحي النهري إلى التعاون والتكامل فى تنفيذ الضوابط، والعمل سويًا للحفاظ على الوجه الحضاري لنهر النيل، بما يعكس مكانة مصر السياحية ويعزز مناخ الاستثمار فى هذا القطاع الواعد.

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