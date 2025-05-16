غرفة السياحة تبحث خطوات زيادة عدد الشركات العاملة بالسياحة المستجلبة

ناقشت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة مجموعة من القرارات المهمة التي تسهم في دفع العمل السياحي وتحسين أداء شركات السياحة وزيادة عدد الشركات العاملة في السياحة المستجلبة تحقيقا لصالح الاقتصاد القومي.



زيادة عدد الشركات العاملة في السياحة المستجلبة تحقيقا لصالح الاقتصاد القومي

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي رئيس الغرفة، وسوف يتم عرض ما تم التوصل إليه على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم لإقرار ما يراه مناسبا من تلك القرارات وإصدارها، وذلك في استجابة سريعة لقرارات وتوصيات ومناقشات الجمعية العمومية لشركات السياحة.



وتضمنت المناقشات فتح باب اشتراك أعضاء الجمعية العمومية في اللجان النوعية بالغرفة، وزيادة مخصصات التدريب بالموازنة التقديرية، واستحداث برامج تدريبية جديدة تواكب التطور التكنولوجي لتحقيق أكبر فائدة للشركات السياحية.



كما ناقشت هيئة المكتب عقد اجتماع دوري مع الجمعية العمومية كل 3 شهور لزيادة التواصل بين مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، بجانب دراسة ووضع معايير لتعيين مجالس إدارات الفروع، ورفع مبلغ التعويض الذي تصرفه الغرفة لحالات الوفاة إلى مليون جنيه لكل حالة مع وضع معايير وأسس لهذا الشأن.



واستعرضت هيئة المكتب آلية استثمار أموال الغرفة بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع على أعضاء الجمعية العمومية وبما يعظم من موارد الغرفة.

زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر



وأكد الدكتور نادر الببلاوي رئيس مجلس إدارة الغرفة خلال رئاسته لهيئة المكتب أن المجلس حريص على الاستجابة لمطالب أعضاء الجمعية العمومية وتحقيق صالحهم بكافة قراراته، وأشار إلى أن المجلس يبذل كل جهده للارتقاء بأداء الشركات السياحية ودعم عملها بكافة الأنشطة وبما يعود بالنفع على الشركات والعاملين بها ويصب ختاما بصالح صناعة السياحة التي تلعب الشركات دورا محوريا في زيادة نمو الحركة الوافدة إلى مصر.



وشدد الببلاوي على أن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من التواصل بين مجلس الإدارة والجمعية العمومية، كما ستشهد تحركات مدروسة من المجلس وبعدة لجان نوعية لتحقيق أقصي استفادة الشركات السياحية في مجالات عملها المختلف.

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