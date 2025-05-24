السبت 24 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أوكرانيا: روسيا أطلقت 250 مسيرة و14 صاروخا باليستيا على أراضينا ليلا

روسيا وأوكرانيا،
روسيا وأوكرانيا، فيتو

 قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم السبت، إن روسيا أطلقت 250 مسيرة و14 صاروخا باليستيا على أراضيها أثناء الليل.

 

زيلينسكي يتهم روسيا بمحاولة كسب الوقت لمواصلة الحرب

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء الماضي، روسيا بمحاولة كسب الوقت وعدم الانخراط في مباحثات جدية للتوصل إلى تسوية للحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

 

زيلينسكي يشن هجوما على روسيا 

وقال زيلينسكي عبر منصات التواصل الاجتماعي: “من الواضح أن روسيا تحاول كسب الوقت بهدف مواصلة حربها واحتلالها”،  بحسب تعبيره، وذلك غداة اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكل من نظيريه الأوكراني والروسي فلاديمير بوتين.

 

روسيا مستعدة للعمل مع أوكرانيا

وكان ترامب قد أعلن أن روسيا وأوكرانيا "ستباشران فورًا مفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار".

من جهته قال بوتين إن روسيا مستعدة للعمل مع أوكرانيا على مذكرة تفاهم بشأن اتفاقية سلام محتملة، مشددًا على الحاجة إلى "إيجاد تسويات" لدى طرفي النزاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القوات الجوية الأوكرانية روسيا زيلينسكي الرئيس الأوكراني بوتين

مواد متعلقة

لافروف: سنرد بالشكل المناسب على هجمات أوكرانيا ضدنا

زيلينسكي يتهم روسيا بمحاولة كسب الوقت لمواصلة الحرب

بوتين: كييف شنت 5 محاولات لمهاجمة الحدود الروسية خلال هدنة عيد النصر

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم السبت وهذا العيار يقفز لـ 5395 جنيها

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 24 مايو 2025

أخبار مصر: ليبيا تشتعل ومصر تعيد عشرات المواطنين، آخر إجراء من بيراميدز ضد الأهلي، أمريكا ترفع العقوبات على سوريا

ارتفاع جديد، سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 24 مايو 2025

بشائر الخير، مستجدات إنشاء مصنع ألبان أطفال تنفيذا لتكليفات الرئيس

مصرع شخصين في حريق مروع التهم سيارة نقل أعلى إقليمي أكتوبر

ارتفاع جديد، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

أسعار الخضار اليوم، الليمون يعاود قفزاته وانخفاض الطماطم والبصل

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز فى السوبر ماركت اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

الموت الأسود.. قنبلة روسية متطورة خرجت من رماد الحرب العالمية الثانية لمواجهة أوكرانيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية سمك القرش في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 24 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 24 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية