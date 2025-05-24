أوكرانيا: روسيا أطلقت 250 مسيرة و14 صاروخا باليستيا على أراضينا ليلا

قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم السبت، إن روسيا أطلقت 250 مسيرة و14 صاروخا باليستيا على أراضيها أثناء الليل.

زيلينسكي يتهم روسيا بمحاولة كسب الوقت لمواصلة الحرب

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء الماضي، روسيا بمحاولة كسب الوقت وعدم الانخراط في مباحثات جدية للتوصل إلى تسوية للحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

زيلينسكي يشن هجوما على روسيا

وقال زيلينسكي عبر منصات التواصل الاجتماعي: “من الواضح أن روسيا تحاول كسب الوقت بهدف مواصلة حربها واحتلالها”، بحسب تعبيره، وذلك غداة اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكل من نظيريه الأوكراني والروسي فلاديمير بوتين.

روسيا مستعدة للعمل مع أوكرانيا

وكان ترامب قد أعلن أن روسيا وأوكرانيا "ستباشران فورًا مفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار".

من جهته قال بوتين إن روسيا مستعدة للعمل مع أوكرانيا على مذكرة تفاهم بشأن اتفاقية سلام محتملة، مشددًا على الحاجة إلى "إيجاد تسويات" لدى طرفي النزاع.

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